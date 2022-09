Manu Ginóbili reveló de qué equipo de la NBA era hincha de chico: "Era fanático de..."

Manu Ginóbili fue el protagonista estelar de una noche histórica para el deporte argentino. El sábado, el 20 de los San Antonio Spurs y 5 de la Selección argentina de básquet fue presentado como miembro del Salón de la Fama del Básquetbol y su discurso emocionó desde los más fanáticos hasta los que apenas vieron un partido suyo. En la previa, el bahiense hizo una entrevista íntima con Fabricio Oberto en la que reveló de qué equipo de la NBA era hincha de chico. Y no, no son los Chicago Bulls.

Para cualquier fanático del básquet que creció en la década del '90, esa pregunta se responde de manera casi automática. Michael Jordan y los Bulls marcaron a toda una camada de seguidores de la naranja y Ginóbili no fue la excepción: "Era fanático de Jordan, apasionado mal, de los Bulls de los 90’s. Empezaron las Finales a transmitirse en esa época y he llorado con alguna final que perdía Jordan, pero pasaron unos años y todos eran de Chicago", recordó.

En una charla profunda para el ciclo En Primera Persona de Star+, Ginóbili le contó a Oberto, su excompañero y amigo, qué fue lo que lo llevó a cambiar de equipo: "Entonces, yo quería demostrar que sabía más de la NBA que el resto, quería diferenciarme. Estaban esos Golden State Warriors de Tim Hardaway, Latrell Sprewell, Chris Mullin y alguno más y adopté ese equipo. La única camiseta en mi vida que tuve era la de Hardaway", reveló.

La única camiseta que tuvo Manu en su infancia: la 10 de Hardaway en los Warriors.

En la actualidad, ser fan de los Warriors de Stephen Curry y compañía es el equivalente a haber apoyado a MJ y los Bulls en los noventa. Sin embargo, no era algo común hinchar por los de la Bahía en aquellos tiempos, así que Manu adoptó al equipo de Golden State que recibió el mote de "Run TMC", pero que no estuvo ni cerca de lograr el éxito que tuvo el equipo en los últimos años. Luego, Ginóbili también contaría su fanatismo por los Warriors en la conferencia de prensa previa a la ceremonia del sábado.

Subtitulamos la pregunta de nuestro amigo @soyleomontero sobre cuál era la única camiseta de @manuginobili de niño y la respuesta del bueno de Tim Hardaway, que no tiene desperdicio alguno. pic.twitter.com/cKVx5da88z — Falta Técnica (@falta_tecnica) September 9, 2022

Tal como afirma Ginóbili en la entrevista, las vueltas de la vida hicieron que el argentino coincida con su ídolo de la infancia en la misma clase del Salón de la Fama. En conferencia de prensa, Leo Montero le comentó a Hardaway sobre la anécdota de la camiseta del joven Manu y lo dejó atónito: "¿Era mi camiseta? No me contó eso... No lo sabía, wow", dijo sorprendido el ex base de los Warriors y Miami Heat.

Steph Curry y Ginóbili en uno de los últimos partidos de Manu en la NBA.

Como un dato de color, Ginóbili jugó el último partido de su carrera frente a los Golden State Warriors. Fue el juego 5 de las Finales de Conferencia de la temporada 2017/18, serie en la que los Spurs cayeron ante los eventuales campeones por 4-1.