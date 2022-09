El conmovedor llanto de Ginóbili en el Salón de la Fama al hablar de su padre, ausente por problemas de salud

Emanuel Ginóbili y un emocionante momento en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de la NBA. El basquetbolista argentino, que recibió uno de los más grandes honores en el deporte, dio un gran discurso en el que tocó temas de su carrera en la Selección argentina y San Antonio Spurs, pero se quebró en llanto al referirse a su familia, particularmente a su padre, quien no pudo estar en la ceremonia por un problema de salud.

Ginóbili se emocionó y deseó que su padre pudiera estar con él en un momento tan importante: "A mis hermanos: gracias por aclararme el camino, gracias por la inspiración. Me empujaron de chiquito porque yo quería ser como ustedes. Papá -se quiebra-: cómo me hubiese gustado que estuvieras acá y puedas entender lo que hoy está pasando. Mi primer fiel y más grande seguidor. Te extraño mucho, viejito"

Manu también le habló a su madre, a su esposa y a sus hijos en su emotivo discurso: "Mamá, sé que estás mirando por ahí, me llevó tres hijos varones entender el sacrificio que hiciste por nosotros durante tanto tiempo. El esfuerzo, la dedicación, el amor en actos, la libertad de elegir. Gracias, ma. Y Many, Luca, Dante y Nico: si tengo que elegir un momento para detener el tiempo es todo el tiempo que viajamos juntos y las cosas que hicimos. Gracias por todo. Amo lo que somos y amo lo que ustedes son".

El discurso de Manu Ginóbili en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de la NBA

"Para jugadores como yo, los logros individuales no son importantes. No estoy acá por lo que hice, sino porque fui parte de un equipo", comenzó Ginóbili, quien puso como prioridad lo colectivo por delante de lo individual.

"La experiencia en Italia fue muy valiosa para mí. No sólo por lo que crecí como jugador, sino también como persona. Ese paso me permitió conseguir lo que para mí era un sueño inalcanzable: llegar a la NBA", siguió Manu.

"Durante esos años en Reggio Calabria, estaba en un torneo nacional y de repente recibí un llamado en el que me decía que había sido ¿¡drafteado por San Antonio Spurs!? Yo dije: '¿Qué?' No lo podía creer. Literalmente no lo podía creer. Tenía cero expectativas de siquiera poder tener una charla con los Spurs. Mi agente me dijo que no sabía que iban a draftear... Los Spurs fueron una gran familia sobre la cual siempre me apoyé. Dieciséis años".

Cuatro anillos de NBA: 2003, 2005, 2007 y 2014. Pero, así y todo, lo más importante que se ganó fue el reconocimiento de todos los de su ambiente. Más aún el de sus compañeros y su DT, Gregg Popovich, un pilar para Ginóbili: "Pop, seré corto esta vez. Fuiste tan importante para mí y para mi familia que nunca podré agradecerte lo suficiente".

Por otra parte, Ginóbili también se refirió al trío maravilla multicampeón que armó con Tim Duncan y Tony Parker: "El que está al lado mío y me acompañó en la ceremonia es uno de los mejores jugadores de la historia: Duncan. El mejor Nº 4 de todos los tiempos. Aprendí de vos cómo ser un ejemplo en la cancha. Y vos, TP (Tony Parker), nunca dejamos que nuestros egos nos alejaran. Necesitás un montón de piezas para ganar campeonatos y tuvimos un montón".