La llamativa decisión de Falcioni tras la victoria de Independiente en Junín

Independiente llegó a Junín con la intención de seguir por la senda del triunfo. El Rojo, que venía de ganarle a Aldosivi como local, comenzó abajo en el marcador por un error entre Milton Álvarez y Sergio Barreto. Cuando parecía que la victoria del último jueves sería un oasis en el desierto, Leandro Fernández sacó dos zapatazos que le dieron los tres puntos a los de Julio César Falcioni, que tomó una sorprendente decisión.

Julio Falcioni no va a hablar por tercera vez consecutiva. — Gastón Edul (@gastonedul) September 12, 2022

Tras conseguir su segunda victoria en el ciclo, Falcioni decidió no hablar en conferencia de prensa. Aunque sea llamativo que un DT no hable luego de que su equipo gane, lo que lo hace más sorprendente es que es la tercera vez consecutiva en la que el Emperador no contesta preguntas ante los micrófonos.

Así como no lo hizo en Junín, el DT de Independiente tampoco habló luego de sumar de a tres ante Aldosivi en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Falcioni se mostró muy caliente tras el gol de Sarmiento, pero mantuvo la cordura ante los goles de su equipo.

¡ASÍ LO DIO VUELTA EN ROJO! Otro remate de Leandro Fernández terminó con desvío y GOL de Independiente, para el 2-1 final vs. Sarmiento en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/SKACT8LGKc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2022

Pese a que él esquivó a los periodistas, los jugadores de Falcioni salieron a bancarlo. En primer lugar, Fernández, la figura del equipo, aseguró que fue la victoria fue una palmada en la espalda para el DT: "Es una muestra de carácter. Nos está costando un poco más a nosotros. Nos va a venir bien para el grupo, el respaldo para el entrenador y para seguir consolidando la idea que tenemos", analizó el 9.

Por otra parte, Damián Batallini también habló de Falcioni tras la victoria: "Es mentira que Julio nos hace tirar para atrás. Al contrario, en el entretiempo nos pide que saquemos el equipo, que lo vayamos a ganar, pero a veces la necesidad de cuidar el resultado te obliga. Le caen mucho a él, pero no es así", disparó.