Independiente lo dio vuelta y le ganó a Sarmiento en Junín

Independiente no merecía perder en Junín. Tras un primer tiempo en el que propuso y tuvo más chances, el Rojo sufrió el gol de Nicolás Femia, que adelantó a Sarmiento. La desventaja en el marcador hizo que varios fantasmas de los últimos partidos reaparecieran para los de Falcioni. Sin embargo, dos zapatazos de Leandro Fernández le dieron la segunda victoria consecutiva.

Leandro Fernández marcó 4 goles en los últimos 3 partidos. uD83DuDD1Dpic.twitter.com/UBpmVOng9c — Argentidata (@argentidata) September 12, 2022

Un error muy claro entre Milton Álvarez, que reemplazó a Sebastián Sosa nuevamente en el arco, y Sergio Barreto le dejó en bandeja el primer tanto del partido a Femia. El Rojo siguió buscando y Fernández lo dio vuelta con dos tiros que se desviaron en jugadores de Sarmiento.

Esta victoria tiene un sabor particular para Independiente. No solo porque es la primera vez que suma de a tres puntos consecutivamente en este campeonato, sino porque no daba vuelta un partido desde 2019, bajo el interinato de Berón.

Con este triunfo, Independiente logró despejarse del fondo de la tabla. El Rojo tiene 21 puntos y se ubica en la vigésima posición. Como dato llamativo, el conjunto de Falcioni está solo a siete unidades de Racing, uno de los mejores equipos del año.

