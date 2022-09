Gallardo y la pregunta que lo embroncó tras perder con Boca: “Esto no se trata de ver si…”

Decididamente, en esta oportunidad la jugada táctica no le resultó a Marcelo Gallardo. Para este partido contra Boca, el director técnico de River quiso sorprender con una línea de cinco defensores, que no venía empleando habitualmente pero le permitía, desde la teoría, mayor presencia en la mitad de la cancha y superioridad numérica por los costados. Sin embargo, en la práctica eso no salió, el Millonario se vio superado por el vigor físico propuesto por el Xeneize y el Muñeco terminó realizando ¡tres! cambios en el entretiempo.

El Muñeco analizó la derrota de River en la Bombonera.

Después del partido, a Gallardo le preguntaron por qué salió a jugar el superclásico de esa manera, y respondió molesto: "Tengo jugadores inteligentes como para aplicar cualquier sistema. Esto no se trata de ver si lo entreno dos días antes de jugar o no. Yo lo entreno todo el año. Después sale o no sale. Como perdimos, posiblemente hablen de que no salió. Equivocarme me puedo equivocar siempre. El plan de juego era justamente tener dos planes de juego en uno. Con el que usamos en el primer tiempo intentamos tener salidas por los dos costados, con un enlace (Quintero) que se juntara con De la Cruz y dos puntas. No lo pudimos ejecutar como hubiésemos querido".

Caliente, lógicamente por la derrota, agregó: "Aparte, el partido lo perdimos en el segundo tiempo, cuando estábamos con línea de cuatro. Para no acomodarla como les conviene".

Igualmente, Gallardo sabe que, pese a esta caída, River aún sigue con vida en el campeonato, a cinco puntos del líder Atlético Tucumán, y bajó un mensaje para dar vuelta rápido la página: "Es un golpe duro. Dependerá de nosotros de si somos capaces de salir rápido y ganar el partido del miércoles. Hay poca diferencia de puntos con nueve partidos por jugar. Hay chances".

Después de perder frente a Boca este domingo, el equipo de MG tendrá inmediatamente una chance de cambiar la imagen y volver a prenderse en la Liga Profesional: recibe este miércoles a Banfield, desde las 17.