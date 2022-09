Las 5 mejores frases de Riquelme en la historia del superclásico

Así como lo hacía como jugador, Juan Román Riquelme gambeteó los micrófonos en incontables oportunidades. Pero, cuando quiere, el ídolo de Boca es de los más punzantes con su lengua, algo que lo caracterizó durante su carrera. Por eso, el actual vicepresidente dejó varias pinceladas históricas frente a las cámaras y muchas de ellas tuvieron un mismo destinatario: River.

En su etapa con botines negros, medias bajas y la 10 en la espalda, Riquelme tuvo varios momentos recordados contra el máximo rival como el caño a Mario Yepes, su festejo del Topo Gigio y varios más. Con los micrófonos, uno de los lujos más recordados de Román fue tras ganar el primer clásico sin público visitante en el Monumental (1-0 en 2013, gol de Gigliotti) y con nada menos que Carlos Bianchi en el banco: "Me tratan bien acá, vine a jugar muchas veces con la Selección... Tienen un gran equipo y un gran entrenador, pero el nuestro es el más grande y volvió a ganar", disparó.

Aunque menos recordado, el análisis de Riquelme luego de la victoria de Boca por 1 a 0 en el Clausura 2008 (gol de Battaglia) refleja lo mucho que disfrutaba de ganarle a River: "Hay que festejar, pero más cuando un equipo juega mejor que el otro. No nos patearon ni una vez al arco", le contestó el 10 a Tití Fernández, quien le volvió a preguntar si el Xeneize se había llevado el superclásico de forma justa: "Decime cuántas veces patearon al arco... pregunto si patearon alguna vez al arco... Na, no hicieron nada", sentenció.

En su etapa como exjugador, Riquelme solía destacar a River por su estilo de juego. Sin embargo, no perdía oportunidad para recordar que, como jugador, ganó varias veces más de lo que perdió contra su eterno rival: "Para mí no es revancha, si no jugué... Yo cuando jugué les gané, y después le gané al Real Madrid", expresó en la previa a la serie de semifinal de Libertadores en 2019.

Como sucedía cuando jugaba, Riquelme vio venir antes que nadie uno de los grandes debates del último tiempo y dejó claro su pensamiento apenas tres días después de la final de Madrid: "No es lo mismo jugar un mano a mano por la Libertadores o descender. Es mucho descender. No es lo mismo una final de Libertadores por ver quién es el mejor o jugar con Belgrano para ver si descendés o no. River sabrá cuál fue el partido más importante de su historia".

Un joven Riquelme festeja ante un Monumental explotado: gol de tiro libre en la Copa 2000.

Desde diciembre de 2019, Riquelme es el dirigente más importante de Boca. En su nueva función, el 10 también dejó varias frases para la historia del superclásico: "Hace rato que River juega mal" fue una de ellas, dicha al pasar en la transmisión post partido de TNT Sports, tras un 1-1 contra el Millo en la Bombonera por la Copa de la Liga 2021. Luego Boca se volvería a cruzar con River en los cuartos de final de ese torneo, y lo eliminaría por penales tras otro 1-1.

La última obra superclásica del 10: golazo y chicana a Ramón Díaz.

El Riquelme jugador fue una pesadilla para River: el 10 jugó 20 superclásicos, con 9 triunfos, siete empates y cuatro derrotas. Además, le convirtió cuatro goles, tres en la Bombonera y uno en el Monumental. Desde que asumió como vicepresidente, Boca revirtió la tendencia de los últimos años en los mano a mano y sumó una victoria y una derrota en el Monumental, tres empates en la Bombonera y otro más en el Estadio Único de La Plata, aunque dos de esas igualdades culminaron con festejo xeneize por penales.