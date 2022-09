La confesión del jugador de Boca que fue papá la noche del gas pimienta contra River: “El médico me dijo…”

En 2015, más precisamente el 14 de mayo, se dio uno de los partidos más recordados de la historia moderna entre River y Boca. En una época en la que todavía no era tan común que los dos equipos más importantes del país se cruzaran en los mano a mano por competencias internacionales, los octavos de final de la Copa Libertadores los puso cara a cara.

En la Bombonera, se disputó el partido de vuelta el cual nunca se pudo terminar dentro de la cancha. Sí, este es el recordado día del gas pimienta. El partido se suspendió debido a que los jugadores del Millonario no estaban en condiciones de jugar y, posteriormente, Conmebol dictaminó que el Millonario sea quien pasara a los cuartos de final del torneo que posteriormente lo tendría como campeón.

En el contexto de una noche que quedó en el recuerdo, lamentablemente, por lo extra futbolístico, uno de los protagonistas alzó la voz y contó una increíble anécdota de aquella noche. Se trata de Fabián Monzón, lateral izquierdo dirigido en aquel entonces por el Vasco Arruabarrena.

Esa misma noche la esposa del defensor estaba internada esperando dar a luz. En diálogo con el medio partidario Mundo Boca Radio, sobre ese momento el defensor recordó: "Mi hijo nació la noche del gas pimienta. Dos y cinco de la madrugada. Sabés cómo salí de la cancha...".

En cuanto al momento exacto en el que le recuerdan, tras la suspensión, que debe salir de inmediato a la clínica para acompañar a su pareja, manifestó: "Estaba en la cancha, llega el médico y me dice que me vaya corriendo al sanatorio. Y yo le pregunté para qué, si yo no tenía nada.

"Me recordó que mi mujer estaba ahí jaja. Me había olvidado. Yo cuando me meto en el partido me olvido de todo jaja. Mi mujer no sabía cómo contactarse conmigo porque yo no le pasé el número del médico, ni sé cómo hizo", sentenció el actual jugador de Mitre de Santiago del Estero, equipo que milita en el torneo de la Primera Nacional.

Arruabarrena también contó detalles de aquella noche

En una nueva versión del Líbero Versus en TyC Sports, Arruabarrena habló de todo desde Emiratos Árabes Unidos, país al que dirige y casi lleva a Qatar 2022. El ex DT de Boca desempolvó varias anécdotas del partido del gas pimienta que terminó con descalificación del equipo en la Copa y contó una historia sobre cómo reaccionó Jonathan Calleri, delantero del Xeneize, a esos momentos de incertidumbre que se vivieron en la Bombonera: "En un momento, el profe ve que Jony Calleri está con un teléfono...", comenzó a relatar el Vasco.

Ante la pregunta por lo más insólito que vio aquella noche, Arruabarrena remató esta historia increíble sobre el actual goleador del San Pablo de Brasil: "Le pregunté con quién estaba hablando y me dice que con la madre para que le prepare milanesas. En medio de todo el quilombo, ¡le estaba pidiendo a la madre que le haga milanesas!", aseguró entre risas.