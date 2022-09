Qué dijo Beccacece tras el lapidario 0-4 ante el River de Gallardo: "Mis declaraciones..."

"Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal, cuando hay alguien que imparte justicia... me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente. Por eso yo respondí". Aquella bomba de Sebastián Beccacece sobre Marcelo Gallardo que calentó la previa del River-Defensa y Justicia de la Copa Argentina finalmente no tuvo esquirlas. De la línea de cal para afuera no hubo saludo protocolar entre ambos técnicos, de la línea de cal para adentro hubo un equipo que fue cocinando a fuego lento al otro y en vestuarios uno ninguneó y el otro bajó varios cambios.

Consultado sobre las provocadoras declaraciones de su colega, Gallardo hizo oídos sordos: "Lo vi normal, como un partido normal. No había nada previo... previo para ustedes capaz, para mí no tuvo nada de especial o algo diferente a cómo vivo cada partido", disparó tras el contundente 4-0 que metió al Millonario en los cuartos de final. "Necesitábamos ganar con autoridad y creo que lo hicimos. Manejamos los momentos del partido y necesitábamos manejarlos porque jugamos en pocos días", agregó al hablar sobre el partido en sí.

Antes, en esa misma silla de la sala de conferencias del estadio Centenario de Resistencia se había sentado Beccacece, quien solo respondió dos preguntas. Sobre las sensaciones del partido contestó que "la diferencia estuvo en las áreas" y que "hubo diferencia de efectividad" entre River y Defensa. Y consultado sobre si repercutió de alguna manera en su equipo la picante previa que él mismo propuso, Becca respondió, seco: "Mis declaraciones no generaron carga emotiva en los jugadores".

No había muchas ganas de echarle más nafta a un fuego que nadie avivó del otro lado. El 4-0 fue demasiado como para seguir jugando un solitario.