La reacción con molestia de Gallardo cuando le preguntaron por Boca: “¿Vos querés que yo me…?”

River goleó 4-0 a Defensa y Justicia por los octavos de la Copa Argentina, en un partido cuya previa se vio caldeada por las acusaciones de "inmoral" que Sebastián Beccacece le había hecho a Marcelo Gallardo. En el Chaco quedaron de manifiesto, a más no poder, las irregularidades de este equipo del Millonario, que cuando se enchufa es uno de los mejores, sino el mejor, del país. Pega picos muy altos y después mete partidos como contra Tigre, el fin de semana pasado.

Ante el Matador, por ejemplo, tuvo unos muy buenos 15 minutos entre los 20' y 35' del primer tiempo, que fue cuando llegó el gol de Solari, y después se pinchó, casi ni volvió a patear al arco y se lo terminaron empatando.

Debido a esta falta de constancia de River, que le hizo perder varios puntos en la Liga Profesional en la cual así y todo sigue prendido, es que al Muñeco le preguntaron si el funcionamiento visto en la goleada ante el Halcón le permitía empezar a sacar conclusiones de cara al Superclásico ante Boca, que es el domingo de la semana que viene (11/9) y uno de los principales objetivos de lo que queda del año.

River le ganó 4-0 a Defensa y Justicia y está en cuartos de la Copa Argentina.

Molesto, porque este domingo recibe a Barracas Central, Gallardo contestó: "¿Vos querés que yo me adelante? No, no. Yo no me puedo adelantar. Sería una imprudencia mía y una falta de respeto hacia el rival que vamos a tener el domingo. Para armar el equipo (contra Barracas), voy a ver cómo se van recuperando los jugadores este jueves. Siempre hago lo mismo, después de un gran esfuerzo, veremos cómo se recomponen y decidiré el sábado qué equipo voy a poner: el mejor posible desde lo físico y futbolístico para sí ganar el partido que nosotros tenemos contra Barracas en nuestra cancha, que no va a ser fácil porque a nosotros siempre se nos suele hacer difícil. Pero intentaremos poner el mejor equipo para intentar sumar los tres puntos que nos permitan seguir posicionándonos en el campeonato".

Recién en el final de su respuesta se refirió a Boca: "Después de Barracas, tenemos toda una semana para pensar en el próximo".