La “fulminante” respuesta de Enzo Pérez sobre las bombas de Beccacece a Gallardo: “El mensaje…”

River goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia por la Copa Argentina y, si bien Pablo Solari y sus tres goles se llevaron el merecido reconocimiento, todos los ojos estuvieron puestos en el cruce entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece. Es que el técnico del Halcón le pegó fuerte al Muñeco, y Enzo Pérez se refirió a la polémica con un palito.

En entrevista post-partido, Enzo Pérez fue consultado por las palabras de Beccacece y expresó: “Nosotros siempre nos acomodamos a la realidad que tenemos por delante que es el partido. Después lo que uno opina o deja de opinar ya es muy personal. Fijate que nadie sale a contestar nada cuando pasan este tipo de situaciones, el mensaje está muy claro desde arriba".

Lejos de meterse en la polémica, la política del volante de River fue "dejar que el resto hable". Adentro de la cancha, claro, el Millonario vapuleó a Defensa: concentrado, metido y en un gran nivel futbolístico. "Nuestra cabeza y nuestra mentalidad tienen que estar en el partido y por eso lo vivimos como tal, lo jugamos como si fuera una final. Era un partido definitorio porque el que pierde queda afuera. Lo hemos demostrado en los 90 minutos que hemos salido con esa firmeza, con esa claridad que nos estaba faltando y hoy la hemos demostrado nuevamente”, completó Pérez.

En la previa, Beccacece había criticado duramente a Gallardo: "Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso. Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal, cuando hay alguien que imparte justicia... me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente. Por eso yo respondí".

Además, el DT de Defensa y Justicia había agregado sobre el Muñeco: "No importa quien está enfrente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno. A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de qué hay que hacer, por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral a lo largo del tiempo, de una manera intachable. Eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera ha sido increíble".