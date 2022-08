River y una reunión clave para renovar a una figura de la era Gallardo

River quiere mantener el plantel que tiene por lo que queda de 2022, y espera por una firma clave. Es que Nicolás De la Cruz, figura importante del equipo de Marcelo Gallardo, todavía no renovó su contrato que vence en diciembre y se encuentra a la espera de que finalice el mercado de pases europeo para asegurar su continuidad en el club. Y esta semana habrá una reunión determinante, la tercera, entre los dirigentes y el jugador para terminar de darle forma a la esperada renovación.

Nicolás De la Cruz.

De la Cruz, de 25 años, espera por una oferta de Europa que lo lleve a pegar el salto de una vez por todas. Su nivel en River fue en general alto, tanto que sueña con estar entre los 26 futbolistas uruguayos que vayan al Mundial de Qatar, y cree que sería el momento de partir, pero no lo hará libre.

El mercado de pases en Europa finaliza el 1° de septiembre, y como el volante siempre mostró su deseo de renovar hay buenas sensaciones respecto de que eso suceda. Matías Patanian y Enzo Francescoli, vicepresidente primero y secretario técnico de River respectivamente, se reunirán por tercera vez con Paco Casal, representante de De la Cruz, para cerrar el acuerdo. El Millonario le prometió al jugador que lo vendería si llegara una oferta satisfactoria, y eso es lo que espera el uruguayo.

De la Cruz no está apurado por irse. Aseguró que, por la relación que tiene con el club, no desea salir como libre y quiere que sea de la mejor manera, pero todavía no tuvo ninguna oferta para salir. Y para firmar, lo que espera el jugador es que finalice el libro de pases en el Viejo Continente.

El mediocampista riverplatense terminó los trámites para la ciudadanía argentina, en un proceso larguísimo que había empezado en 2020 y se extendió por la pandemia. De esa manera, se liberará también un cupo de extranjeros. Por lo pronto, esta semana se terminaría de arreglar el nuevo vínculo del futbolista y, si no llega una oferta de último momento desde Europa, seguirá en River por un tiempo más.