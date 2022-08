El exabrupto de Raúl Gámez con el presidente de Vélez tras los incidentes con Talleres: “Le diría que es un…”

Los lamentables incidentes que se vivieron el pasado miércoles en el estadio José Amalfitani todavía siguen dando tela para cortar. El encuentro entre Vélez y Talleres, que fue un verdadero partidazo, quedó en segundo plano debido a la violencia que se observó en las tribunas. En este contexto Raúl Gámez, expresidente del Fortín, fue muy duro con Sergio Rapisarda, actual mandamás de la institución de Liniers.

Gámez se refirió a los incidentes que tuvieron lugar en el José Amalfitani.

Sin medir sus palabras, en diálogo con Puro Fútbol por Radio Late 93.1, manifestó: "A Rapisarda le diría que es un boludo. Si no tiene experiencia, que pregunte. Soy conocido de él, me podía haber peguntado o a cualquiera de los ex dirigentes, y no solo a los de nuestra agrupación".

"Hay mucha gente para que te dé una opinión y después hacé lo que quieras. Que los responsables se hagan cargo. Hace cuatro, cinco años sos presidente de Vélez, tenés que tener una experiencia. No ser un tipo que no tiene ningún conocimiento, que actúa inconscientemente", añadió.

Sobre lo acontecido en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, Gámez expresó: "Tuve la desgraciada de ver los incidentes. Fue una vergüenza, una tristeza. Me fui preocupado. Además, se termina la relación con la gente de Talleres... Ir a Córdoba era un lujo. Había una buena cantidad de micros, se habían vendido muchas entradas, pero todo terminó de la peor manera".

"Los directivos tendrían que haber dividido una parte de la cancha. Todo el mundo sabía que se habían hecho socios, que Vélez había dado entradas. Por eso, dejales un sector a ellos, poneles policías alrededor, total pagás más efectivos y listo", sentenció.