El posteo de Centurión en medio de su lucha por ser tenido en cuenta en Vélez: qué dijo el Cacique Medina

A tres semanas de lo que fue su salida de San Lorenzo, donde estaba a préstamo, el futuro de Ricardo Centurión es aún incierto. El habilidoso jugador, surgido de las divisiones menores de Racing, estuvo activo en las redes sociales, donde se mostró entrenando a la espera de tener una oportunidad en Vélez (que junto a la Academia son dueños de su pase).

La historia que Centurión subió a sus redes.

"Luchando" escribió el jugador junto a un emoji de un tilde verde y unas manitos rezando. Además, en la foto se lo puede observar con un pantalón de Vélez en un gimnasio. ¿Será una indirecta para que Alexander Medina lo tenga en cuenta de cara a o que resta de la temporada?

Lo cierto es que el Cacique, DT del Fortín, se refirió a la situación del jugador a fines del mes de julio. “Hablaremos con él, pero sin dejar de lado que primero está el club. Es patrimonio de la institución y veremos qué es lo mejor para todos, pero principalmente para Vélez”.

Por su parte Centurión, el pasado 18 de julio, manifestó: "Estaba entrenando y jugando con Troglio, después pasaron algunas cosas personales y elegí no jugar, tomar un poco de distancia del fútbol. Mi obligación era volver a Vélez y la obligación del club era dejarme entrenar, entonces hoy volví".

"Tengo contrato y tengo que entrenar para no ir a otra dimensión con Vélez, no quiero perjudicar al club. Pedí que me pongan un profe para poder entrenarme. La idea es ponerme bien, hace un montón que no hago casi nada. Veremos qué club se fija en mí, ojalá sea pronto", sentenció.