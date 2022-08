La “drástica” decisión tras los serios incidentes en Vélez-Talleres

La ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Vélez y Talleres, que dentro de la cancha entregaron un verdadero partidazo, se vio manchada por el ataque que la barra del Fortín le propició a los hinchas infiltrados de la T en la platea Sur Alta del Amalfitani. El hecho terminó en escándalo, con varios y heridos y el presidente del equipo cordobés, Andrés Fassi, responsabilizando de todo a su par velezano, Sergio Rapisarda.

Andrés Fassi, mandamás de Talleres.

Como consecuencia de los incidentes, Fassi iniciará un proceso penal y determinó que no haya visitantes en la vuelta del próximo miércoles en el Mario Alberto Kempes. El Ministerio de Seguridad de Córdoba, por intermedio de su Consejo de Seguridad Deportiva, ya le notificó este jueves la medida a Conmebol.

#Comunicado #COSEDEPRO

Ante los graves hechos de violencia protagonizados por hinchas del Club Atlético Vélez Sarsfield, durante la disputa del partido por Copa Libertadores con el Club Atlético Talleres en el estadio José Amalfitani, el #COSEDEPRO (sigue) — Ministerio de Seguridad (@minsegcba) August 4, 2022

"Ante los graves hechos de violencia protagonizados por hinchas del Club Atlético Vélez Sarsfield, durante la disputa del partido por Copa Libertadores con el Club Atlético Talleres en el estadio José Amalfitani, el Consejo de Seguridad Deportiva de Córdoba, previa evaluación con las máximas autoridades de la entidad de barrio Jardín, ha dispuesto vedar el ingreso al público visitante en el encuentro a jugarse en el estadio Mario Alberto Kempes el próximo miércoles 10 de agosto. Los hechos acaecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generan un clima hostil incompatible con la seguridad deportiva", ese fue el escrito con el cual el organismo provincial anunció la decisión vía Twitter.

En un principio, Talleres tenía pensado darle a Vélez diez mil localidades para la revancha, pero esa idea no corre más después de lo sucedido en Liniers. "40 o 50 personas de la barra pasaron seis o siete controles para empezar una masacre. Hay gente hospitalizada, muy mal. Es increíble que una enorme institución como Vélez esté manejada por un inepto y mentiroso como el presidente actual. Talleres no permitirá el trato que ha recibido. Me juntaré con la comisión y vamos a tomar medidas muy drásticas en relación al partido del miércoles. Haremos una demanda penal y un descargo a la Conmebol para pedir la suspensión del estadio. Es una barbaridad", declaró enervado el presidente de la T en Cadena 3, contra su par Rapisarda.

La barrabrava del Fortín fue a pegarles a los cordobeses camuflados.

La revancha de esta serie, cuyo primer chico finalizó con victoria 3-2 para los del Cacique Medina, es el próximo miércoles a las 21.30, en Córdoba. El ganador va con Corinthians o Flamengo en semis (el Fla ganó la ida 2-0 como visitante).