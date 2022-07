La cruda confesión de Centurión tras su ida de San Lorenzo: "Me pasaron cosas personales y elegí..."

El paso de Ricardo Centurión por San Lorenzo no fue para recordar. El ex Boca y Racing llegó a préstamo en enero procedente de Vélez y estuvo muy marcado por sus ausencias y problemas extrafutbolísticos. Luego de unos meses sin actividad, el habilidoso futbolista regresó a las prácticas del Fortín y confesó lo que se le pasó por la mente luego de que el Ciclón le rescindiera el contrato.

"Estaba entrenando y jugando con Troglio, después pasaron algunas cosas personales y elegí no jugar, tomar un poco de distancia del fútbol. Mi obligación era volver a Vélez y la obligación del club era dejarme entrenar, entonces hoy volví", aseguró Centurión desde su auto mientras abandonaba la Villa Olímpica del club de Liniers.

Luego, Centurión, que jugó 12 partidos en San Lorenzo, opinó sobre su salida del Ciclón: "Creo que algunas cosas estuvieron mal de parte de San Lorenzo. Obviamente, de mi parte también y me hago cargo. Pero bueno, las cosas fueron más mías que de San Lorenzo. He decidido alejarme del fútbol un tiempo y hoy me dí cuenta que necesitaba volver a entrenar y sentirme bien".

Por otra parte, el exnúmero 10 de Boca, Racing y San Lorenzo contó que trabajará junto a Vélez para buscar un nuevo equipo: "Tengo contrato y tengo que entrenar para no ir a otra dimensión con Vélez, no quiero perjudicar al club. Pedí que me pongan un profe para poder entrenarme. La idea es ponerme bien, hace un montón que no hago casi nada. Veremos qué club se fija en mí, ojalá sea pronto".

Tal como dejó en claro en varias oportunidades, Centurión tuvo problemas personales que lo aquejaron durante el año. Sin embargo, aseguró estar "de pie de nuevo" y espera que algún equipo le de una chance para seguir su carrera futbolística.