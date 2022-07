Escándalo con un futbolista que se negó a jugar porque quiere ser transferido a San Lorenzo

Luego de la enorme victoria ante Boca en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo comenzó a tener un poco más de aire, sobre todo luego de sacarse la presión que significaba no haber ganado en condición de local en lo que iba del 2022. En este sentido, Rubén Insúa no se relaja y sigue peleando por obtener uno de sus refuerzos más pedidos: Martín Cauteruccio.

El delantero busca cerrar su llegada a San Lorenzo cuanto antes.

El delantero, actualmente en Aldosivi de Mar del Plata, entró en conflicto con el club luego de plantarse y manifestar su deseo de emigrar al Ciclón. La institución marplatense optó por separarlo del plantel y buscará asesoramiento legal para conocer los pasos a seguir en dicha situación.

En este sentido, y ante la negativa del goleador de decir presente en el duelo de este viernes por la noche ante Atlético Tucumán, desde la institución alzaron la voz. "La parte legal se va a tratar, hablaremos con abogados. El jugador tiene la obligación contractual de actuar. No descarto la venta a San Lorenzo. Depende de que nos paguen lo que pedimos, una cifra que no puedo decir y que todavía no nos aceptaron", sentenció Hernán Tillous, manager del Tiburón, en diálogo con diario Olé.

Si bien San Lorenzo tiene tiempo de incorporar hasta el 8 de agosto debido a la lesión del juvenil Jeremías James, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el duelo ante Boca y estará ocho meses de baja, Insúa y compañía buscarán contar con los servicios del delantero cuanto antes.

Hasta el momento, las negociaciones no han llegado a buen puerto. Desde Mar del Plata comenzaron pidiendo un millón de dólares y fueron bajando sus pretensiones para desprenderse de Cauteruccio. Desde el Tiburón además, al bajar el precio, buscarán incluir un porcentaje del pase de José Devecchi, actual arquero del equipo dirigido por Leandro Somoza.