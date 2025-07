Qué dijo Carlos Tevez tras su debut con derrota como DT de Talleres ante San Lorenzo

Con apenas un par de entrenamientos encima, el técnico no puso excusas por la derrota, aunque dejó en claro algunas situaciones del plantel con las que se encontró en la previa: “Al hincha no le puedo pedir absolutamente nada. Nosotros desde la cancha tenemos que contagiar eso. Sí que entienda que vine hace dos días, que muchos de los jugadores que fueron titulares estaban con la cabeza en otro lado. Con la incertidumbre si seguían o no, otros que no eran tenidos en cuenta".