La fuerte diferencia que marcó Carlos Tevez como DT de Talleres sobre Independiente y Central: "Acá me siento como en..."

Tras comandar sus primeras prácticas al mando de su nuevo club, el exfutbolista de Boca fue presentado de manera oficial y allí habló sobre diversos temas. En primer lugar, dejó en claro cuál es su principal objetivo con el elenco cordobés: "Trataré que, desde el primer día, la gente se sienta identificada. Hay que buscar tranquilidad y que Talleres vuelva a ser protagonista de menor a mayor. No pensamos en la tabla, pensamos para adelante, en recuperar el ADN de Talleres que le gustaba a la gente: ese equipo que si no ganaba con juego, te ganaba corriendo y metiendo", lanzó.

Por otro lado, Carlos Tevez remarcó una fuerte diferencia como DT de Talleres sobre Independiente y Rosario Central , los otros dos equipos a los cuales dirigió: "Tengo la sensación de que estoy en casa. En los lugares donde me había tocado dirigir era como un desconocido, acá me siento como en casa", sentenció.

Por último, el Apache dio el motivo por el cual eligió al Matador: "Uno tiene propuestas, pero estaba esperando algo que me movilizara, algo que me trajera de nuevo a ser entrenador. En el Zoom le dije a Andrés que Talleres era el único club de Argentina que me podía mover un poco de la movilidad que tenía por su estructura, su disciplina y su gente, distinta a los otros clubes en los que me tocó. Los campeones del mundo elevan el nivel del fútbol argentino, me pone muy contento el regreso de ellos. Vamos a tener la mira de todo el mundo", cerró.