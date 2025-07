Diego Cocca reveló los motivos de su renuncia como DT de Talleres y fue terminante: "Esto es muy..."

Sin ganas de hablar y en pocas palabras, el exentrenador de Talleres logró describir el porqué de su renuncia en Barrio Jardín: "El escenario no era el que yo quería, lo habíamos hablado. Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización.

Por la misma línea, Diego Cocca se refirió a las posibles salidas de sus titulares. Por ejemplo, hace varios días se viene hablando de que River estaría muy interesado en Juan Portillo y Matías Galarza Fonda, dos pilares de la T: "De parte del plantel interno hay cosas que todavía no están muy claras. Hay 3 ó 4 jugadores que tienen posibilidad de venta y no ha venido ningún refuerzo, Esto es muy simple y muy claro. Hay que tomar decisiones, es parte de mi trabajo".

Antes de partir, Cocca expresó su frustración de cortar con un proyecto que para él era muy importante: "Es una lástima, a mí no me gusta. Es un momento realmente incómodo. Tenía la ilusión de hacer las cosas bien en Talleres y tener un equipo competitivo en serio, pero lamentablemente sentí que no iba a poder".