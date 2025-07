La fuertísima queja de Enzo Fernández a la FIFA a horas de la final Chelsea-PSG: "Es muy peligroso"

En la previa de lo que será el gran partido entre el Chelsea y PSG , el campeón del mundo y capitán de los Blues palpitó la final del certamen internacional: "El PSG es el mejor equipo del mundo. Ha logrado grandes cosas en los últimos meses con su estilo de juego. De todas formas es una final y las finales son importantes y a mí me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría, pero voy a intentar disfrutarla, no va a ser como la del Mundial, pero si se va a disfrutar casi de la misma manera", mencionó.