A qué club irá Ricardo Centurión tras rescindir su contrato con San Lorenzo

¿A dónde va? La muy complicada carrera de Ricardo Centurión tendrá un nuevo paso después de rescindir su contrato con San Lorenzo. El delantero, que terminó de pésima forma su relación con el Ciclón, "colgado" por indisciplina y sin presentarse a entrenar durante semanas, regresará a Vélez, donde tampoco tendría lugar.

Centurión quedó desvinculado de San Lorenzo y volverá a Vélez.

Centurión, de 29 años, todavía no conoce cuál será su próximo club: puede ser Vélez, club dueño del pase junto a Racing, u otro equipo. Si bien se habló de un interés de Godoy Cruz por contar con él, todavía no aparecieron candidatos. Mientras tanto, el jugador volvería a entrenarse apartado del plantel profesional del Fortín.

San Lorenzo le envió un telegrama de despido a Centurión, con el argumento de que hace 20 días no se presenta en las prácticas y que tienen justificativo para echarlo. En ese sentido, el abogado del delantero aseguró que no pueden despedirlo porque no lo tienen al día con los pagos. Por otra parte, Vélez comunicó a través de una carta documento que rescinden el préstamo a partir de una cláusula a su favor.

El club de Liniers buscaría conseguir un préstamo a otro club lo antes posible, de preferencia al exterior. Si Centurión se va a otra institución, Vélez conseguiría un cupo extra para reforzarse hasta el 8 de agosto.

A menos que suceda algo extraordinario, Centurión no volverá a vestir la camiseta de Vélez: la relación con los dirigentes y parte del plantel de ese club también está rota. El futbolista se entrenará a partir del lunes 18 en la Villa Olímpica del Fortín, pero alejado del equipo de primera división.