La desafiante respuesta del presidente de Vélez a la durísima acusación de Fassi: "Esto lo voy a..."

El partidazo entre Vélez y Talleres por Copa Libertadores fue empañado por los graves incidentes que se vieron en las tribunas del José Amalfitani. Allegados y dirigentes de la T, que tenían entradas de protocolo, fueron golpeados por la barrabrava del Fortín. Por esta razón, Andrés Fassi, presidente del club cordobés, fue durísimo contra la entidad de Liniers: "Liberaron, 40 o 50 personas de la barra de Vélez pasaron seis o siete controles para empezar una masacre. Hay gente hospitalizada, muy mal. No pudieron ver el segundo tiempo. Tuvieron que salir. Esto es algo premeditado. El descargo y la sanción tienen que ser ejemplificadores", disparó el dirigente. Por su parte, Sergio Rapisarda no se quedó de brazos cruzados y le contestó a su par.

Además de esas fuertes declaraciones, Fassi trató al presidente de Vélez de "inepto y mentiroso". Lógicamente, esto no le cayó bien a Rapisarda, que contraatacó: "Son palabras fuertes de Fassi. Nosotros no compartimos lo que pasó. Esto lo voy a aclarar con él de otra manera, no en los medios. ¿Cómo voy a abrir yo la puerta para que pase la barra? No, para nada. Todos tienen derechos a equivocarse. Pero ni yo ni mis compañeros aceptamos sus frases, que no están a la altura de Vélez", expresó en el programa Puede Pasar.

En charla con dicho ciclo de DSports Radio, el mandamás de la V azulada dejó en claro que su club no fue cómplice de los incidentes: "Son muy gruesas las frases de Fassi. Usó la palabra masacre. Sí hubo gente herida, nuestra gente la asistió. Fuimos claros con Fassi y su gente, nosotros no provocamos esto".

Rapisarda se refirió a los incidentes contra Talleres.

Por otra parte, Rapisarda aseguró que se puso en contacto con la gente de Talleres: "El desequilibrio no es bueno en las personas. Lo comprendí. Hablé con ellos, también con uno de los vicepresidentes con quien me une una gran amistad. Lo comprendí. Pedí las disculpas, porque los allegados no tienen que pasar por esto que provocaron estos energúmenos, hay videos y fotos. Algo pasó mal, no se hizo bien. No sé qué pasó con el cacheo, estamos controlando nuestras cámaras porque estas cosas no me gustan".

Por este ataque de la barra de Vélez, el conjunto del Cacique Medina no podrá contar con el apoyo de su gente en la revancha, que se disputará el próximo miércoles en el Mario Alberto Kempes. Sobre esto, Rapisarda se mostró decepcionado de que la hinchada fortinera no pueda acompañar al equipo: "Lamentamos que no haya hinchas de Vélez en la revancha. No tenemos información oficial, solo trascendidos. Pero hemos trabajamos mucho, también con la gente de Talleres, para que sus familiares tengan tickets. Vélez dijo presente con las diez mil localidades, ojalá lo podamos revertir. Con la notificación oficial veremos qué hacer. Trabajamos tanto para lograr esto que estamos mal".