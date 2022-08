La confesión de Juanfer Quintero sobre su relación con Gallardo: “Con él tengo una…”

El tremendo golazo que significó el 2-1 parcial en el Santiago Bernabéu lo grabó a fuego en la historia grande de River. Juan Fernando Quintero, quien volvió a ponerse la camiseta del Millonario en el mercado de pases de enero, está buscando su mejor versión. El colombiano volvió a sumar minutos en la derrota ante Sarmiento e intentará recuperar el nivel que lo llevó a ser un jugador clave para Marcelo Gallardo. En este contexto, mantuvo un diálogo con Dímelo King, canal de You Tube de Colombia y habló de todo.

Con respecto a su relación con el DT, manifestó: "Tengo una amistad con él hace mucho tiempo, independientemente de que sea mi entrenador o no. Es una persona muy sincera. Estaba el tema de si él seguía o no en River y cuando dio la noticia de que seguía fuimos más a fondo. Demostramos interés de las dos partes y acá estoy".

Con respecto al gol en la final de la Copa Libertadores y la importancia de su nombre en la historia del club, soltó: "El gol a Boca es inolvidable. Es algo que marcó al hincha de River, pero fueron varios momentos. La gente se siente identificada con el fútbol, por cómo ha sido la historia del equipo y lo que puedo hacer yo en el campo. El cariño se transmite por eso".

Sobre su decisión de emigrar al fútbol de China, explicó: "Son muchas cosas y depende de la situación que estés viviendo. No se puede negar que esto es un trabajo. No es un negocio para los jugadores. Es un negocio para el club y para todos. Uno es una 'empresa' y quiere mejorar en muchos aspectos. El fútbol es una pasión, pero al final es un negocio. Y es igual en todos lados. Hay cosas que no se pueden decir que no".

Para finalizar, sorprendentemente, se animó a hablar de su retiro: "¿Llegar a los 35 o 36 años? Ojalá y Dios lo permita, pero no creo que llegue. Yo creo que hasta los 33 o 34 es justo. Desde los 15 años estoy en el fútbol profesional. Uno empieza a hacer el post retiro desde ahora, porque son muchas cosas que hemos vivido. El tiempo pasa y eso no se devuelve. Uno quiere compartir cosas con su familia y las personas que más quiere. Todo tiene sus pro y sus contra, pero soy de los que piensa que hasta los 35 no".