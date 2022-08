En la noche de Oscar Romero, Boca le ganó 2 a 1 a Platense

Boca le ganó 2 a 1 a Platense en el partido de la duodécima fecha de la Liga Profesional, en la noche en que Oscar Romero convirtió sus primeros dos goles con la camiseta xeneize, el primero con un tiro libre soberbio que se clavó en el ángulo. Los de Hugo Ibarra consiguieron su tercera victoria consecutiva en La Bombonera y regresaron al triunfo después de la goleada 3 a 0 sufrida contra Patronato.

El equipo local mostró una mejor versión, mucho más intensa que la que se había visto en Paraná, y si bien no tuvo un desempeño tan bueno como el que había tenido contra Estudiantes, el funcionamiento de los de Ibarra fue mucho más sólido.

Oscar Romero, la figura del partido, convirtió el primer tanto para Boca a los 12 minutos con un sensacional tiro libre, y a los 43 de la primera parte anotó el segundo con un buen cabezazo tras una asistencia de Sebastián Villa.

A los 10 minutos de la segunda parte, Nicolás Morgantini descontó para Platense, pero el Calamar no generó peligro como para igualar las acciones y, a falta de siete minutos, se quedó con diez hombres por la infantil expulsión de Ramiro González. En ese sentido, Boca no pasó sobresaltos para quedarse con la victoria, aunque un tiro libre peligroso en la última puso suspenso: Vicente Taborda, juvenil xeneize a préstamo en Platense, remató muy lejos y no amenazó el arco de Agustín Rossi.