Scaloni, muy frustrado ante la incertidumbre sobre el partido contra Brasil: "Es algo insólito"

109 días. El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y, al igual que todos los argentinos, Lionel Scaloni tiene la Copa del Mundo entre ceja y ceja. Sin embargo, hay un tema que lo tiene a maltraer a él y a todo su cuerpo técnico: la fecha FIFA de septiembre y, más precisamente, el polémico partido ante Brasil: "Es algo insólito que se juegue en Brasil y con público".

En un principio, la Selección argentina disputará ante Brasil el encuentro que quedó pendiente de las Eliminatorias. Aquel infame partido fue suspendido por el trabajador de Anvisa que entró a llevarse a los jugadores de la Albiceleste que habían llegado al país vecino vía Inglaterra. FIFA quiere que el clásico sudamericano se juegue en septiembre en suelo carioca pero Scaloni no quiere saber nada y, además, hay mucha frustración porque el fallo del TAS todavía no salió: "A ver donde es la gira, todavía no sabemos. La verdad nos están tocando un poco el esquema con este tema, estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quien y donde vamos a jugar".

Luego, el DT de la Selección argentina agregó: "Es difícil de entender porque la FIFA no toma una decisión, sobre todo en el tiempo que estamos. Lo que tenemos que saber es si se juega o no. Hay una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar. Tenés que tener en cuenta que después de ese partido hay que jugar otro, ¿dónde jugaríamos? No es lo ideal y no es culpa nuestra, es del que tiene que tomar la decisión".

Por último, Scaloni se refirió a la posibilidad de que la Selección vuelva a jugar en nuestro país en caso de tener que volver a Sudamérica a jugar dicho partido: "La verdad es que tenemos que saber si jugamos contra Brasil. Si tenemos que jugar contra Brasil, lo mejor sería jugar lo más cerca de Brasil y eso es Argentina. Pero no depende de mí. La idea es jugar dos partidos con rivales que estén en el Mundial, o uno fuerte y otro menos. Estaba la idea de ir a Estados Unidos pero los rivales no te esperan, no está fácil", disparó.

Al igual que Scaloni, otros integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina demostraron su preocupación por ese partido. Claro, es que se trata de un partido oficial, por lo que cualquier expulsión o amarilla, además de la fricción que supone un clásico, tendría incidencia directa en Qatar 2022.