La contundente frase de Scaloni sobre su renovación con la Selección argentina: "Sinceramente, estoy..."

Luego de pasar un buen tiempo en su Pujato natal, Lionel Scaloni embarcó su regreso a Europa. Antes de tomarse el avión, el DT de la Selección argentina puso paños fríos a las versiones que aseguraban que su continuidad luego del Mundial de Qatar 2022 era un hecho.

"La realidad es que estuvimos hablando con el presidente (Claudio Tapia) y no hay nada formal, no hay una oferta formal. La relación es buena, charlamos y ya se verá. Como dije la otra vez, eso no es importante ahora. Sinceramente, estoy enfocado más que nunca, no sólo en el Mundial, sino en la preparación, sobre todo con el famoso partido de Brasil que nos tiene muy preocupado", expresó Scaloni.

Luego, agregó: "Lógicamente, lo interesante y lo bueno es continuar con lo que se empezó hace cuatro años como interino y después empezó a ser algo lindo. Lo ideal sería que se pueda continuar, más allá de quien esté. La idea está clara del presidente, pero repito, más adelante se verá".

Sobre ese último punto, el entrenador de la Selección argentina demostró su frustración por no saber cómo será la fecha FIFA de septiembre: "A ver donde es la gira, todavía no sabemos. La verdad nos están tocando un poco el esquema con este tema, estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quien y donde vamos a jugar. Es difícil de entender porque la FIFA no toma una decisión, sobre todo en el tiempo que estamos. Lo que tenemos que saber es si se juega o no. Hay una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar. Tenés que tener en cuenta que después de ese partido hay que jugar otro, ¿dónde jugaríamos? No es lo ideal y no es culpa nuestra, es del que tiene que tomar la decisión".

Luego, Scaloni se refirió a la posibilidad de que la Selección vuelva a jugar en nuestro país: "La verdad es que tenemos que saber si jugamos contra Brasil. Si tenemos que jugar contra Brasil, lo mejor sería jugar lo más cerca de Brasil y eso es Argentina. Pero no depende de mí. La idea es jugar dos partidos con rivales que estén en el Mundial, o uno fuerte y otro menos. Estaba la idea de ir a Estados Unidos pero los rivales no te esperan, no está fácil", disparó.