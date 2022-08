La profunda reflexión de Scaloni sobre un eterno debate del fútbol: "Jugar bien es..."

Ganar o jugar bien, ganar como consecuencia de jugar bien o simplemente ganar, ganar y ganar. La eterna discusión del mundo futbolero no es ajena a ningún integrante del mismo y Lionel Scaloni dio su opinión acerca de cuál es el mejor camino para llegar a la victoria.

En el podcast La Selecta, el entrenador de la Selección argentina tocó todos los temas: su Pujato natal, la importancia de vestir la camiseta albiceleste, los valores que quiere transmitirle a sus dirigidos, las ansias de jugar el Mundial de Qatar 2022 y, entre otras cosas, el famoso "jugar bien". Sobre esto, Scaloni aseguró que cambió mucho su concepción sobre el éxito en el fútbol y cómo llegar a él desde que es DT: "He cambiado bastante mi pensamiento en relación a cuando era jugador. Hoy no solo quiero ganar, si no que quiero hacerlo jugando bien", aseguró.

Luego, la cabeza de la Scaloneta agregó que las victorias ayudan pero no son el todo dentro del fútbol: "Creo que cualquier entrenador de hoy te dice eso. No es solo ganar, ganar, ganar, ganar. Lógicamente ganar ayuda, pero si ganás jugando bien es mucho mejor".

Scaloni, el DT del equipo que rompió la sequía de la Selección.

Además, Scaloni cree que "jugar bien es el camino más fácil para que te vaya mejor". Por último, el entrenador que estaría cerca de extender su vínculo con la Selección argentina agregó: "Soy un convencido de que si intentás jugar bien y lo hacés, al final vas a ganar".

En otro punto de la charla con los periodistas Martin Reich y Sebastián Varela del Río, el santafesino analizó que "no siempre cuando no se gana es un fracaso, aunque en esta sociedad sea difícil de aceptarlo". Las expectativas para la Selección argentina en Qatar 2022 están por los cielos pero Scaloni se mantiene con los pies sobre la tierra.