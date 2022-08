¿River o Boca? Chichizola vio la final de Madrid muy cerca de Messi y dijo: "Leo tira más para..."

Campeón con River en la B Nacional 2011/12 y en el Torneo Final 2014, luego de sufrir el descenso como arquero suplente, Leandro Chichizola lleva al Millonario en el corazón. Además de ser la institución que lo formó en las Inferiores, River es el club de los amores de Chichi. Por eso cuando la violencia y el negocio llevó a la final de la Copa Libertadores 2018 a Madrid, el por ese entonces guardameta del Getafe no dudó en ir al Santiago Bernabéu con otros exjugadores de la Banda Roja para presenciar el superclásico más importante de la historia.

Sentado en una de las plateas designadas para el sector de hinchas de River, aunque también había simpatizantes de Boca, Chichizola recordó que aquella histórica jornada vivió el Boca-River muy cerca de Lionel Messi. Y dio un detalle que seguramente reavivará el debate sobre qué equipo le simpatiza más al Pulga de los dos más grandes de la Argentina.

"Ese día yo lo tenía a Messi atrás, en el palco. Yo estaba con Fer Cavenaghi, Gaby Mercado, Manu Lanzini, todos los chicos de River con los que fuimos a ver el partido, y lo teníamos atrás con toda la gente de River. Entonces... digamos que tira más para el lado de River. No vamos a decir que es hincha de River, aunque él no lo diga y está bien que no lo diga... Su corazón seguro será de Newell's. Él es de Newell's", dijo en diálogo con SportsCenter, el noticiero de ESPN.

Claro que hubo repregunta: ¿Messi gritó los goles de River en la final de Madrid? "No, no... Te digo la verdad: yo con los goles de River ni me acordé que estaba Leo Messi atrás, así que imaginate...", respondió Chichizola, quien tiró la piedra y escondió la mano.