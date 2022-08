La explosiva sentencia de Abbondanzieri sobre los jugadores de Boca ante Patronato: "En la cancha no..."

Roberto Abbondanzieri, ex arquero multicampeón con Boca y más que palabra autorizada, analizó el turbulento presente que vive el Xeneize, adentro y afuera del campo de juego. Se quejó de la imagen que dio el equipo de Hugo Ibarra en la goleada 3-0 que sufrió el domingo ante Patronato, el último de la tabla de los Promedios.

Patronato goleó 3-0 a Boca en un resultado histórico (foto: @CAPatronatoOf).

"Lo del otro día en Paraná fue muy duro. No existió el equipo en la cancha. Siempre nosotros decíamos lo mismo en la semana: 'mirá que el equipo más débil es más difícil que un clásico'. No porque uno juegue al 10%, sino porque el otro se supera a lo que es su nivel en todos los partidos. Eso pasó con Patronato y dejó muy mal parado a Boca. Fue difícil verlo", comentó desanimado el Pato sobre la paliza que se comió el Xeneize.

Con su cabeza de entrenador (fue ayudante de campo de Martín Palermo), Abbondanzieri se puso en el lugar del Negro Ibarra: "Primero, tenés que tratar de bajar diez cambios, contar hasta 200 y al otro día entrenar. Yo, como director técnico, no voy a dormir. Tengo que ver cómo salir de esa situación al otro día. Hay algo que sucedió. Siempre algo se encuentra".

Aunque también el Pato opinó del tema del momento: la no renovación de Agustín Rossi. "Yo creo que Agustín es un buen arquero. Le costó al principio, después se fue. Me parece que este es el mejor momento para quedarse, porque agarró regularidad. Y una vez que agarrás el arco de Boca, lo mejor es seguir. Pero bueno, los problemas que hay hoy en día ya están sobre la mesa. Es alguien muy importante ya porque le dio títulos al club. Y la función de atajar penales hoy lo hace indiscutible. Esto es una negociación y es difícil. El tema está en si él se quiere quedar o no", explicó en diálogo con Súper Mitre.

El Pato se refirió a la polémica de Rossi y su contrato.

Después de estar negociando por una semana, Boca dio por finalizadas las reuniones con el arquero y su representante. No hubo acuerdo. Según indicó el agente de Rossi, el Xeneize habría ofrecido 11 millones de dólares brutos a valor oficial hasta diciembre de 2026, un valor que incluye el 27% que se van en impuestos por la operación. En ese sentido, la oferta final para el arquero rondaría los siete palos. Ante esta propuesta, González y Rossi pidieron que el valor que ofreciera Boca sea de dólares netos. Es decir, de USD 11.000.000 después de la reducción impositiva. Tras recibir esa respuesta, el Consejo cortó todo tipo de comunicación.

"Primero, sería una equivocación si Rossi está pensando en otro club y en ver qué va a pasar con él, cuando debe tener la cabeza en Boca y en el día a día al 100%. Como arquero, yo me mataría para seguir haciéndolo como lo viene haciendo él. Después, si desde el lado de Boca lo cuelgan porque no firma, creo que también es un error. Es un jugador tuyo", concluyó Abbondanzieri.