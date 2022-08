El palito de Arruabarrena a Riquelme como vice de Boca: “Me hace ruido…”

Boca está convulsionado. La trunca renovación de un jugador muy querido por los hinchas como Agustín Rossi, las posteriores declaraciones de Jorge Amor Ameal y la durísima respuesta de Miguel González, representante del arquero, que filtró los números de la negociación y hasta una frase de Juan Román Riquelme pusieron patas para arriba el mundo xeneize. Como suele suceder en estos casos, varios exjugadores hablaron sobre el accionar del Consejo de Fútbol y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena no se guardó nada al hablar del vicepresidente.

En esta ocasión, el Vasco, DT que fue campeón con Boca en 2015, habló sobre las capacidades que tiene Riquelme como dirigente: "Román es un chico inteligente y sabe que está en un puesto que muchos quieren, entonces se tiene que rodear de gente capaz para diferentes sectores de Boca. No estoy en el día a día y no sé cómo se manejan. Creo que están capacitados y entienden que van a ser criticados. Román maneja el fútbol, conoce de fútbol y podés tener charlas con él porque es una persona conocedora", aseguró Arruabarrena sobre su excompañero.

Sin embargo, el actual entrenador de los Emiratos Árabes Unidos también advirtió sobre otras funciones que tiene que afrontar Riquelme, con quien compartió equipo en Boca y Villarreal, como vicepresidente: "Después en el tema económico o algunos sectores no sé qué capacidad tiene Román y el Consejo. Por lo que dicen, maneja el fútbol. A mí me hace ruido eso nada más", expresó dubitativo el Vasco en un adelanto del Líbero Versus de TyC Sports.

El Vasco dirigió a Boca desde septiembre de 2014 hasta febrero de 2016.

Algunos días atrás, Roberto "Pato" Abbondanzieri se refirió al tema del momento y dijo que "me gustaría que Rossi se quede". Arruabarrena tampoco le escapó a la pregunta sobre la situación del arquero: "Habría que ver las dos campanas. Estuve viendo el tema de Rossi y son contradictorios, posturas diferentes. Rossi está en un gran momento pero cada uno defiende lo suyo. No soy partidario de dejar de lado a un jugador. Seguramente da bronca, pero son las reglas del juego. Han pasado muchísimos jugadores jóvenes que han rendido en otros clubes y en Boca se han ido. No solo con esta dirigencia. Boca tuvo una camada de jugadores muy buenos, que triunfaron pero fuera de Boca. El Mundo Boca es eso".

Arruabarrena y Riquelme en un entrenamiento de Boca en 1997.

A su vez, el Vasco, que levantó el Torneo 2015 y la Copa Argentina del mismo año como técnico, le cerró la puerta a un regreso al Xeneize: "Yo fui a Boca en el '86, tenía once años, conozco el club, lo amo, si me ofrecen dirigir, me mueve, pero tengo que ser sincero y tengo una vida acá, mi familia en España y no puedo ir cambiando de un lado para el otro. Hoy no veo cercana esa posibilidad", sentenció.

Por último, Arruabarrena no quiso meterse con las situaciones que le tocaron vivir a Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, otros excompañeros suyos en la época dorada de Carlos Bianchi en Boca: "Sería hipócrita de mi parte dar una opinión por lo que le tocó a Sebastián o ahora a Ibarra porque yo estuve en la misma situación. Depende de la capacidad de ellos para asumir ese rol, tiene que tener muchísimo cuidado con las declaraciones, el día a día y enfocarse en lo que es Boca".