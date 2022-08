La lapidaria frase del agente de Rossi que le molestó a Riquelme: "Me dijo que era una falta de respeto"

"No vamos a mirar nada, es esto y esto, si no acepta salimos a anunciar que no es más arquero de Boca". Según narró Miguel González, representante de Agustín Rossi, esa fue la respuesta de Juan Román Riquelme -palabras más, palabras menos- cuando el agente del guardameta xeneize quiso mostrarle una contraoferta al vicepresidente del club. La reunión en el predio de Ezeiza arrancaba mal parida y tenía destino de punto final para una negociación que no fue tal.

Días atrás Boca le había ofrecido 11 millones de dólares brutos por un contrato de 4 años y medio, hasta diciembre de 2026, lo que significaba ingresos por 7 millones de dólares netos a pagar en pesos al valor del dólar oficial para Rossi. O sea, en dólar billete representa alrededor de 3,5 millones si con esos pesos se accede hoy al dólar MEP, mercado legal para poder comprar la divisa estadounidense sin límites.

La idea del agente del arquero era pedir que el bruto se convirtiera en neto. Es decir, que Rossi recibiera 11 millones de dólares netos (en pesos al valor del dólar oficial) por cuatro años y medio, lo que representaría 5,5 millones en dólar billete. ¿Cuánto sería por año de contrato? 1,2 millones.

Sin embargo, según le dijo Miguel González a TyC Sports, Riquelme no quiso escuchar esa contraoferta y dejó en claro que si no aceptaban lo ofrecido no había más nada que hablar. Algo que el vicepresidente se lo manifestó al representante del jugador. "Agustín no habló en la reunión, no correspondía porque Riquelme se estaba dirigiendo a mí exclusivamente", contó el agente del arquero. Y agregó: "Agustín escuchó tranquilo y después nos fuimos un poco decepcionados porque queríamos otro trato, un diálogo. Pero también le molestó que yo dijera que cobraba como el cuarto arquero de Panamá, me dijo que era una falta de respeto a los jugadores del mundo (sic). No sé qué tiene que ver, pero bueno... Lo escuché. O sea, yo le falté el respeto a todos los jugadores del mundo porque dije que Agustín cobraba como el cuarto arquero de Panamá".

La frase a la que hizo alusión el representante de Agustín Rossi es la que había dicho en otra entrevista previa a la oferta de Boca, cuando manifestó: "Si tomás la realidad de Agustín, tiene un salario como el cuarto arquero de Panamá. Es una inquietud que viene arrastrando hace rato, pero nunca ha dejado de entrenar, ni tampoco ha bajado su nivel". Declaración que al parecer no le gustó nada a Riquelme. Y se lo hizo saber.

Cuál es el sueldo de Agustín Rossi en Boca

Según manifestó Miguel González, el sueldo actual del jugador que representa quedó muy desactualizado para un jugador de su categoría: "Rossi cobra 1.500.000 pesos mensuales desde hace 2 años, que son 50 mil dólares anuales", dijo en declaraciones a Radio La Red.