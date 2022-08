El palazo de un jugador de Racing a Gago tras irse del club: "Tengo bronca por ser el..."

Por diversos motivos y en diferentes medidas, los clubes grandes no gozan de una actualidad tranquila. El caso menos grave sería el de Racing, ya que el malestar de la Academia pasa por no haber capitalizado una buena oportunidad de acercarse a la punta luego de estar 2 a 0 y 3 a 1 arriba contra Tigre. Sin embargo, los problemas internos también aquejan al equipo de Fernando Gago, quien precisamente fue criticado duramente por Ezequiel Schelotto.

Ezequiel Schelotto se fue de Racing y apuntó con todo contra Gago.

El ex Inter, Brighton y otros llegó a Racing de la mano de Juan Antonio Pizzi y solo jugó ocho partidos en Primera y tres en Reserva casi dos años. De ese puñado de encuentros, ninguno fue bajo la dirección técnica de Gago, principal motivo de la salida del nacionalizado italiano. En declaraciones al programa radial Cómo te va, Schelotto dejó frases durísimas para el entrenador de la Academia: "Tengo bronca por ser el único futbolista de la era Gago que nunca jugó. No sabía que más hacer para que el entrenador entienda que estaba disponible", disparó.

Luego, el Galgo, que estaría cerca de ser refuerzo de Aldosivi, reveló que el DT jamás respondió a las preguntas por su nula participación en Racing: "Me hubiese gustado que Gago me vaya de frente, porque yo siempre fui a hablar con él. Nunca me explicó por qué no me tenía en cuenta", expresó en DSports Radio.

Schelotto se perdió el segundo semestre del 2021 y el primero del 2022 por una rotura del ligamento cruzado.

A su vez, Schelotto anunció su salida de Racing con un largo comunicado en su cuenta de Instagram. En dicha publicación, el lateral derecho le agradeció a todos los integrantes de la Academia menos, precisamente, a Gago: "Quiero agradecer a los utileros, empleados del club, doctores, kinesiólogos, al nutri Ale, al profe Tano, a los ayudantes (Pocho, Chispa, Bomba, Tavo, Robert), al negro Ramírez, a Fede y Alemán, al Mago, al presidente y su familia, dirigentes, a mis compañeros de equipo que pasaron y los que quedaron ahora. Pizzi y su cuerpo técnico, Ubeda y su cuerpo técnico, a los chicos de Reserva que son el futuro del club por permitirme jugar esos 3 partidos".

Además, agregó: "Trabajé en silencio incansablemente, horas y horas para volver, logré mi objetivo físico y futbolístico, pero no dependía de mi y estar ausente los meses lesionando no fue fácil, ir al banco y no entrar, pero les aseguro que hice hasta lo imposible por jugar". Sin dudas, la relación entre Gago y Schelotto no fue para nada buena y así lo dejó en claro en su carta de despedida y sus declaraciones.