La polémica respuesta de Espinoza a las protestas de Atlético Tucumán: "Se quejan pero…"

Fernando Espinoza quedó en el centro de la polémica por su decisión de no cobrar penal a favor de Atlético Tucumán en una de las últimas jugadas del partido entre Boca. A los 46' del segundo tiempo, cuando ya Luca Langoni había metido los dos goles de la remontada, Carlos Zambrano bajó adentro del área a Ignacio Maestro Puch, con un manotazo sobre su rostro. Sin embargo, el árbitro, en concordancia con el VAR liderado por Baliño, interpretó que para él esta acción no fue lo suficientemente vehemente como para cobrar infracción.

Inmediatamente después del pitido final, todos los jugadores de Atlético Tucumán -el Bebe Acosta, el más enérgico de ellos- lo fueron a increpar en la mitad de la cancha por su fallo. A los que Espinoza les respondió con frases y gestos desafiantes. El DT Pusineri y hasta la cuenta de Twitter oficial del club hicieron extensivos los reclamos.

Ya en zona mixta, Espinoza habló con Paso a Paso y dio su explicación técnica de por qué no había cobrado penal de Zambrano: "Lo hablamos. Interpreté que no era penal y el VAR hizo lo mismo. Es sólo un brazo apoyado. Si sacamos la foto como por ahí ya ha salido... Es roja y va preso. Pero hay que ver el movimiento general, donde termina el brazo. No, para mí no fue penal. Estoy convencido. Ya la volvimos a ver. El VAR llama si interpreta que hay un error obvio, claro y manifiesto. Y no la interpretamos así".

Pero al rato, apareció otra nota que le dio a Fútbol 1, ciclo de ESPN, en la que volvió a calentar el clima con una declaración muy polémica: "Uno interpreta que no hay infracción ni penal y, como el VAR hace lo mismo, no hay que ir a revisar la jugada. Atlético se queja que la culpa de la derrota es del arbitraje. Pero también se tendría que quejar que por el arbitraje está puntero... Entonces, ¿cómo es? Por una derrota nos quejamos, pero están punteros hace 18 fechas (son 16). Creo que hay que buscar las excusas en otro lado".

A quince minutos del final (Boca recién lo empató a los 77'), el Decano lo ganaba con gol de Augusto Lotti y así le sacaba cinco unidades a su escolta Gimnasia y doce al Xeneize. No obstante, lo terminó perdiendo 2-1 y el pelotón de los de arriba quedó bien compacto: hay siete equipos comprendidos en seis puntos de distancia.