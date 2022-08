Espinoza explicó por qué no vio penal de Zambrano: “La volví a ver y es solo un…”

Ya en tiempo de descuento y con la remontada de Boca, gracias a los goles del juvenil Luca Langoni, efectuada, todo Atlético Tucumán pidió penal en una jugada muy polémica en la que el defensor del Xeneize, Carlos Zambrano, impactó con su antebrazo en la cara de Ignacio Maestro Puch; impidiendo así que el delantero del Decano definiera con comodidad. Pese a las quejas aireadas de los tucumanos, Fernando Espinoza, en concordancia con Jorge Baliño que estaba en el VAR, interpretó que el contacto no había sido meritorio de falta y después del partido dio su explicación técnica.

"Lo hablamos. Interpreté que no era penal y el VAR hizo lo mismo. Es sólo un brazo apoyado. Si sacamos la foto como por ahí ya ha salido... Es roja y va preso. Pero hay que ver el movimiento general, donde termina el brazo. No, para mí no fue penal. Estoy convencido. Ya la volvimos a ver. El VAR llama si interpreta que hay un error obvio, claro y manifiesto. Y no la interpretamos así", indicó Espinoza sobre la jugada de Zambrano, en una nota que le dio a Paso a Paso, el programa de TyC Sports que va los domingos a la medianoche.

Gracias a este triunfo del Xeneize, se apretó la tabla de los de arriba y entre los primeros siete (Atlético Tucumán está 1º con 32 y Boca, 7º con 26) hay únicamente seis puntos de diferencia. Gimnasia es escolta con 30, lo siguen Huracán y Godoy Cruz con 28, Argentinos aparece con 27 y River cierra esta lista con 26 (mejor diferencia de gol que los dirigidos por Ibarra).