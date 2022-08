“Obvio que me enoja”: Tevez, disgustado con una decisión que tomaría la dirigencia de Central

Si se va la joyita... Carlos Tevez quiere tenerlo siempre, por su nivel, por su futuro y su juventud, pero Facundo Buonanotte es uno de los grandes candidatos a irse de Rosario Central ante una oferta del Brighton and Hove Albion de la Premier League de Inglaterra, y el entrenador sabe que no puede hacer mucho para evitar que se vaya si la oferta le sirve al club.

Ante la oferta de cuatro millones de dólares que recibió el Canalla por el juvenil de 17 años desde Brighton, Tevez explicó: "En el primer momento lo dije, no me voy a meter en el tema político, no me voy a meter en lo que es el patrimonio del club. Si el club necesita plata o necesita venderlo yo no me puedo meter. Sí puedo dar una opinión y decir que lo necesito a Facu para el año que viene. Puedo dar mi opinión pero más de ahí no puedo. Después son decisiones del club, que tiene que tomar porque es patrimonio del club".

El técnico de Rosario Central afirmó que busca lo mejor para su futbolista y le encantaría seguir con él. De hecho, se mostró molesto ante la idea de que se vaya tan pronto: "Yo a Facu siempre le hablo, trato de aconsejarlo para bien, tratando de que él crezca de la mejor manera y eso es lo que se está viendo, eso a mí me hace feliz. Es decisión de la institución y después de Facu, yo llego hasta ahí. Le puedo decir que lo quiero para el año que viene, pero si el club necesita vender yo no me puedo oponer a eso. Obvio que me enoja, pero no me puedo oponer a eso".

Sobre el precio de Buonanotte, Tevez expresó: "Vale mucho Facu, tiene apenas 17 años. Yo creo que los hinchas de Central, saquemos la plata de lado, el hincha de Central quiere seguir disfrutándolo muchos años más. A veces no importa cuánto paguen, pueden pagar 20 millones, lo que quieran, pero creo que la gente de Central no va a estar contenta porque quiere disfrutarlo".

Buonanotte tiene apenas 17 años y el equipo inglés pretende comprarlo ahora y dejarlo hasta fin de año en Rosario Central. Desde el Canalla no tienen intención de negociarlo por dos motivos: el 30 de octubre habrá elecciones presidenciales y ya tienen transferido a Lautaro Blanco a Elche de España. Sin embargo, si Brighton insiste por el jugador, Central pedirá una mayor cantidad de dinero.