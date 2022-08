La honestidad brutal de Solari tras el empate de River ante Tigre: “Nos vamos muy…”

No se quedaron satisfechos. El punto suma, pero se siente como una derrota para River. Porque le quita una oportunidad de acercarse al puntero Atlético Tucumán, sobre todo cuando el Millonario se encontraba en ventaja. Así lo siente Pablo Solari, autor de un golazo en el empate 1 a 1 en Victoria ante Tigre, quien se mostró molesto por los dos puntos que resignó el equipo.

"Nos vamos muy amargados porque lo que queríamos era llevarnos los tres puntos", aseguró terminantemente Solari una vez terminado el partido. El empate dejó a River en una situación incómoda, a seis puntos del líder de la Liga Profesional, que este domingo puede llevar la diferencia a nueve si le gana a Boca en La Bombonera.

En diálogo con TNT Sports, el goleador de River en la noche de Victoria se refirió al crecimiento que tuvo desde que llegó al club y se lamentó por el empate: "Me siento bien, obviamente que me quiero sentir mejor. No estoy tan contento por el partido porque nos podíamos haber llevado los tres puntos, hicimos un gran primer tiempo. Hay que seguir trabajando para sentirse mucho mejor y poder seguir luchando en la punta, que es lo que queremos"

Consultado por los aspectos en los que se quiere sentir mejor, Solari respondió: "En todo. Uno siempre quiere mejorar, seguir trabajando para sentirse más rápido, más ágil, ayudar al equipo, asociarme con mis compañeros, que es el juego que nos caracteriza. En muchas cosas hay que mejorar".

Por otro lado, elogió a Gallardo y explicó: "Marcelo es un gran entrenador, obviamente te enseña un montón. Trato de aprender de todo lo que me dice. Obviamente que hay que mejorar en muchos aspectos que están faltando para ayudar al equipo tanto en lo personal como en lo grupal. Nos vamos muy amargados porque lo que queríamos era llevarnos los tres puntos".

Solari también se refirió a la definición por encima de Manuel Roffo, el arquero de Tigre, y reveló: "Lo había estudiado, el profe de arqueros me había dicho que cuando te ibas mano a mano te atacaba, te iba a buscar. Justo quedé mano a mano y cuando vi que me encaró lo primero que se me ocurrió fue eso y gracias a Dios pude convertir"

Finalmente, el refuerzo llegado en el último mercado de pases aseguró que está dispuesto a jugar en cualquier posición en River: "Yo vengo a aportar de donde me toque. Yo quiero aprender, quiero aprender posiciones nuevas y ayudar al equipo que es lo más importante. Ojalá que podamos seguir sumando para aprovechar y ponernos en la punta".