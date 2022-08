El Pipita Higuaín y una fuerte confesión a corazón abierto: "Viví 15 años de mi vida..."

Pese a tener una enorme carrera y jugar en los mejores equipos del mundo, Gonzalo Higuaín vivió bajo la sombra de las burlas y los memes en las redes sociales, sobre todo después de los goles errados en las finales que disputó con la Selección argentina. En este contexto, el Pipita reveló el motivo por el que decidió cambiar de aire, bajar las exigencias y experimentar en fútbol no tan exigente, como lo es la Major League Soccer de los Estados Unidos.

"Mi llegada a Estados Unidos fue simple. A mi se me habían agotado las ganas de estar en Europa. En esa burbuja, en esa presión constante. Estaba en el ojo de la tormenta por cada cosa que hacia. Venir acá fue bajar la exposición, me quedaba cerca de Argentina, la diferencia horaria también era buena y la ciudad es maravillosa. Así que estoy feliz", comenzó el exjugador de Real Madrid.

Además, el delantero surgido de las divisiones menores de River Plate, añadió: "Cuando llegas a jugar a un nivel tan alto, de elite, tu comportamiento es antinatural al de cualquier persona. Tenes que aguantarte cosas que te digan en la calle y no podes reaccionar porque te graban. Tuve que vivir 15 años de mi vida antinaturalmente. Te tenés que comer muchas cosas sin reaccionar. Se tiene que juzgar a la gente que realmente hace las cosas mal, no si perdés o ganás un partido, o si errás o metés un gol".

"Ahora disfruto de cada cosa. De mi familia, de mi mujer y de mi hija, que son incondicionales. Disfruto las cosas que no he podido disfrutar antes y sin estar bajo el ojo de la tormenta. Actualmente es de los momentos mas felices que he disfrutado en mi carrera. Poder terminar la entrada en calor y darle un beso a mi mujer y a mi hija. Terminar el partido y que ellas estén ahí, a pie de cancha", reveló Higuaín.

Para finalizar, sentenció: "Son cosas que no viví nunca y para mi son cosas que son muy importantes más allá de los títulos, de los goles o de la carrera que uno pudo hacer. Después eso se va y lo que realmente queda es el amor de tu familia y de tus amigos. Porque después no se acuerda nadie de vos, ni de lo que hiciste ni de lo que lograste. Queda en la historia pero nadie se acuerda, los que realmente te van a amar son tus amigos y tu familia, es por eso que hoy vivo por y para mi mujer y mi hija"