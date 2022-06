Higuaín reveló su charla con Gallardo por una posible vuelta a River: qué le propuso y su respuesta

Sincero y agradecido, pero le dijo que no a la vuelta. Gonzalo Higuaín, uno de los mejores delanteros surgidos en el fútbol argentino en los últimos 20 años, reveló que tuvo una charla con Marcelo Gallardo sobre una posible vuelta al fútbol argentino y contó por qué no regresó a River.

"Tuvimos el reencuentro en Orlando. Seguro que te morís de ganas de saber si me dijo de ir, ja. Le vendría bien un 9 a Marcelo", arrancó el Pipa Higuaín en una entrevista que hizo con Líbero para TyC Sports. Actualmente en Inter de Miami en Estados Unidos, el delantero de 34 años marcó su último gol contra el Houston Dynamo, en una derrota 3 a 1.

Sobre Gallardo y la intención de contratarlo para que volviera a River, Higuaín afirmó: "Yo tengo una gran relación. Te digo la verdad, hemos hablado del tema pero no estaba preparado ni mentalmente para ir a Argentina al nivel y al ritmo que implica Marcelo. Para ir y no darle todo preferí que no. Yo si voy, es porque estoy al 100%. Al pasar el tiempo, no voy".

Finalmente, el delantero surgido en River dejó entrever que el Muñeco le ofreció la vuelta y trató de convencerlo, pero indicó: "Tomalo a especulaciones (sic), pero no estaba con la cabeza para volver a meterme en ese foco y en esa burbuja del máximo nivel y la máxima exposición de vuelta".