La llamativa postura del DT del PSG sobre el pase de Paredes a la Juventus: "Es jugador de..."

Lo que este jueves parecía una de las noticias más importantes del mercado de pases del fútbol europeo, durante la mañana del viernes mostró un giro inesperado. Cuando el traspaso de Leandro Paredes a Juventus parecía una realidad, desde Francia llegaron una serie de declaraciones que le ponen freno a la situación.

El mediocampista de la Selección argentina buscará llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022.

En conferencia de prensa Christophe Galtier, flamante director técnico del París Saint Germain, tomó una llamativa postura con respecto al futuro del jugador de la Selección argentina: "Paredes es jugador del PSG hoy, sé que hay muchos intercambios con la Juve, lo veremos al final de la ventana de fichajes.

Además, el DT que comenzó con cuatro goleadas y un título en su debut al frente del equipo de la capital, añadió: "Navas también. Estarán en la convocatoria contra Monaco". El PSG se verá las caras contra los Rojiblancos el domingo, desde las 15.45, con transmisión de ESPN.

Franceses e italianos se verán las caras en el marco del Grupo H de la UEFA Champions League. Con respecto a esto, el DT exclamó: "La Juve es un club europeo muy grande, ex campeones y subcampeones no hace mucho tiempo. No puedo responderte sobre el estado de forma actual de la Juve, estoy concentrado en mi equipo y en el sorteo. Recién fue ayer a la noche. En la Juve hay tres ex parisinos (Rabiot, Kean y Di María). La Champions permite cambiar la cara de los equipos".

A menos de una semana para que cierre el libro de pases en el Viejo Continente, el destino del hombre surgido en las divisiones menores de Boca Juniors es incierto. Desde Italia, en la voz de Pavel Nedved, también le pusieron freno a la transacción: "No sé si nos lo van a dar o no…", manifestó el vice de la Juve.