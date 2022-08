El DT del PSG llenó de elogios a un jugador de la MNM tras el 7-1 al Lille: “Es el que da más volumen, equilibrio e intensidad”

Luego de una semana movilizada por la discusión interna que tuvieron Kylian Mbappé y Neymar acerca de quién de los dos quedaba como el encargado fijo de patear los penales en el PSG, el domingo quedó claro que los egos quedaron completamente de lado y el equipo de Cristophe Galtier brindó una exhibición en la goleada 7-1 al Lille. Los tres componentes de la MNM (Messi, Neymar y Mbappé) volvieron a deslumbrar, aunque esta vez el entrenador hizo especial énfasis en la actuación de uno de ellos: en la del brasileño.

Messi y Neymar, en un inicio de temporada inmejorable.

"Neymar es, de los tres, el que da más volumen, equilibrio e intensidad le da al equipo", explicó Galtier, deleitado por el partido de Ney, quien metió dos tantos y dio tres pases gol frente al Lille. En este arranque de Ligue 1 (van tres fechas), el brasileño lidera tanto la tabla de goleadores (5) como de asistidores (6).

El director técnico del PSG también se refirió a este arranque estruendoso de temporada, a pura goleada: "No me sorprendo por estos primeros partidos si veo el trabajo realizado desde el 4 de julio y de aquellos que regresaron antes de la fecha prevista, quienes se habían preparado mucho antes de la temporada. Vi jugadores que querían empezar muy fuerte en la liga, así que no me sorprende".

En los primeros cuatro encuentros de la temporada, el Paris Saint Germain metió cuatro palizas y un título de Supercopa de Francia en el medio: 4-0 vs. Nantes, 5-0 vs. Clermont, 5-2 vs. Montpellier y 7-1 vs. Lille. El domingo que viene recibe al Monaco, desde las 15.45 (hora argentina).