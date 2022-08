Gallardo y la otra campana de la pelea con Beccacece: "No me gustó la..."

Sebastián Beccacece calentó la previa de lo que será el choque -especial, cuanto menos- del miércoles entre Defensa y Justicia y River por los octavos de final de la Copa Argentina. La última vez que se cruzaron en junio, el entrenador del Halcón había tenido una fuerte discusión con Marcelo Gallardo, a quien este viernes lo trató de "desubicado e inmoral". En aquel entonces, el Muñeco había adoptado una postura conciliadora. Sin embargo, luego de escuchar estos dichos del blondo, ¿seguirá pensando igual?

“Simplemente no me gustó la actitud que tuvo para meterse dentro del campo y tratar de que no pudiéramos jugar un lateral. Y lo único que hice fue hacérselo saber”, había declarado Gallardo después del partido que se jugó el pasado 5 de junio, por la primera fecha de la actual Liga Profesional, y terminó 0-0.

Aquel día, Sebastián Beccacece fue expulsado a los 36 del segundo tiempo por impedir que el Millonario jugara rápido un lateral, para que así su equipo pudiera realizar un cambio. El Muñeco, caliente por este accionar del DT del Halcón, lo trató de "loco", lo cual hizo estallar al ex ayudante de campo de Sampaoli. Incluso tras el partido volvieron a cruzarse en la zona de vestuarios y no llegaron a irse a las manos porque los separaron a tiempo.

Este cruce feo y a los gritos no fue tomado al paso por Beccacece, quien en una entrevista que le dio a ESPN lo liquidó a Gallardo: "Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno. A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de qué hay que hacer, por lo menos tenés que haber respondido vos de una manera -ética y moral- intachable a lo largo del tiempo. Y eso no ha pasado con él, porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera han sido increíbles. Está instalado que al que gana no se lo toca o hay que cuidarlo...".

Defensa y River se volverán a ver las caras el próximo miércoles, a las 21.30, en Chaco. El ganador jugará ante Patronato en cuartos.