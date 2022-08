Arruabarrena reveló la increíble reacción de un jugador de Boca la noche del gas pimienta: "Estaba con un teléfono y..."

Luego de muchos años sin verse las caras en el plano internacional, Boca y River hilvanaron dos cruces coperos muy recordados en 2014 y 2015. En la Copa Libertadores de ese año, el Xeneize pasó a los octavos de final con bombos y platillos tras una fase de grupos perfecta. Como mejor primero, al equipo de Rodolfo Arruabarrena le tocó como rival el Millonario, que había pasado a duras penas a la próxima fase. La llave comenzó con un triunfo de los de Gallardo en el Monumental (1-0) y en la Bombonera sucedió el infame episodio del gas pimienta. Sobre esto, el Vasco reveló una historia insólita sobre aquella noche que pasó a la historia.

En una nueva versión del Líbero Versus en TyC Sports, Arruabarrena habló de todo desde Emiratos Árabes Unidos, país al que dirige y casi lleva a Qatar 2022. El ex DT de Boca desempolvó varias anécdotas del partido del gas pimienta que terminó con descalificación del equipo en la Copa y contó una historia sobre cómo reaccionó Jonathan Calleri, delantero del Xeneize, a esos momentos de incertidumbre que se vivieron en la Bombonera: "En un momento, el profe ve que Jony Calleri está con un teléfono...", comenzó a relatar el Vasco.

Ante la pregunta por lo más insólito que vio aquella noche, Arruabarrena remató esta historia increíble sobre el actual goleador del San Pablo de Brasil: "Le pregunté con quién estaba hablando y me dice que con la madre para que le prepare milanesas. En medio de todo el quilombo, ¡le estaba pidiendo a la madre que le haga milanesas!", aseguró entre risas.

Matías Pelliccioni, conductor de la sección, le recordó otros momentos polémicos sobre el partido del gas pimienta como su bronca con Rodolfo D'Onofrio, entonces presidente de River: "Un muchacho que estaba de la Conmebol me dijo que se iba a jugar dentro de dos, tres días... no me acuerdo, era tanto el quilombo. Tuvimos dos o tres reuniones y he mandado a la mierda a más de uno de River [...] Sisi, cada uno nos conoce y sabe quién es el que miente y quién no", aseguró el actual DT de la Selección de los E.A.U., antes de revelar que el mandamás del Millonario, que irrumpió en el campo de juego, le dijo algo sobre Boca que lo hizo explotar pero "él sabe bien lo que dijo".

Por último, Arruabarrena habló sobre los cruces de Sudamericana 2014 y Libertadores 2015 que terminaron en eliminación de Boca ante River: "Puede ser que hayan empañado el ciclo. En la Sudamericana nos quedamos afuera, por merecimientos o no, quedamos afuera. Tema Libertadores es como dije siempre, faltaron 45 minutos y eran partidos muy parejos".