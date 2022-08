Ibarra explicó por qué no vio a Atl. Tucumán en vivo: “En la cena…”

A pura sonrisa, terminante, Hugo Ibarra se refirió sin inconvenientes a las críticas recibidas por él y su cuerpo técnico después de que participara en un partido del fútbol Senior de Boca a la misma hora en que Atlético Tucumán, inmediato rival del Xeneize este domingo, jugaba contra Barracas Central.

Consultado por la situación, el Negro se mostró despreocupado: "¿Estoy para jugar?" se rió Ibarra, distendido, en conferencia de prensa. Más serio, explicó: "El martes jugamos un partido dos integrantes del cuerpo técnico, Tito (Roberto) Pompei y yo. Mientras jugábamos, el Tano (Leandro) Gracián, que es el tercero, estuvo viendo el partido. Después, en la cena, lo estuvimos analizando. Y ayer lo volvimos a analizar después de la práctica. Lo volvimos a ver. Por la tarde lo volví a ver. Hoy hice un entrenamiento, por la tarde voy a volver a ver a Atlético Tucumán. Mañana también y así hasta el sábado".

"No hay ningún problema. Compartir con mis compañeros, con entrenadores, jugar un fútbol Senior y ponerme la camiseta de Boca que yo amo, profundamente y me pondría acá, en la China, donde sea, jugaría un partido y lo haría con total satisfacción. Realmente lo siento de esa manera y eso no impide mi rol de entrenador", aseguró terminantemente Ibarra, con un semblante sereno.

El técnico del Xeneize además se refirió a la posibilidad de que Darío Benedetto vuelva al equipo, aunque en el entrenamiento el titular fue Luis Vázquez: "Paré porque también a Darío lo tengo a disposición, hizo una excelente práctica, y lo voy a decidir en estos días. Todavía quedan días por decidir, lo voy a hacer, pero como dije anteriormente, tengo el equipo en mi cabeza, ojalá que no pase nada hasta el domingo, y ese va a salir a la cancha".