La picante frase de Ibarra sobre Benedetto: “Le vino bien para comprometerse en…”

Un fuerte mensaje de Hugo Ibarra para Darío Benedetto. El delantero, que salió del equipo por decisión de Boca tras la pelea con Carlos Zambrano, todavía no volvió a estar entre los titulares después de la sanción de dos encuentros y este jueves el lugar de centrodelantero en el entrenamiento volvió a ocuparlo Luis Vázquez. En ese sentido, consultado por el Pipa, el entrenador fue certero y le apuntó al compromiso del futbolista.

"Darío está bien, está bárbaro. La verdad que se está recuperando de este momento. Lo he hablado con él, creo que le vino bien también descansar un poco, comprometerse como está en este momento con el grupo y darle para adelante. Ya está. Lo pasado, pasado", explicó Ibarra sobre el atacante de Boca.

El técnico del Xeneize además se refirió a la posibilidad de que Darío Benedetto vuelva al equipo, aunque en el entrenamiento el titular fue Luis Vázquez: "Paré porque también a Darío lo tengo a disposición, hizo una excelente práctica, y lo voy a decidir en estos días. Todavía quedan días por decidir, lo voy a hacer, pero como dije anteriormente, tengo el equipo en mi cabeza, ojalá que no pase nada hasta el domingo, y ese va a salir a la cancha".

La explicación de Ibarra de por qué no vio a Atlético Tucumán en vivo

Después de que no viera en vivo el encuentro entre Atlético Tucumán, próximo rival de Boca, y Barracas Central, Ibarra se mostró despreocupado: "¿Estoy para jugar?" se rió Ibarra, distendido, en conferencia de prensa. Más serio, explicó: "El martes jugamos un partido dos integrantes del cuerpo técnico, Tito (Roberto) Pompei y yo. Mientras jugábamos, el Tano (Leandro) Gracián, que es el tercero, estuvo viendo el partido. Después, en la cena, lo estuvimos analizando. Y ayer lo volvimos a analizar después de la práctica. Lo volvimos a ver. Por la tarde lo volví a ver. Hoy hice un entrenamiento, por la tarde voy a volver a ver a Atlético Tucumán. Mañana también y así hasta el sábado".

"No hay ningún problema. Compartir con mis compañeros, con entrenadores, jugar un fútbol Senior y ponerme la camiseta de Boca que yo amo, profundamente y me pondría acá, en la China, donde sea, jugaría un partido y lo haría con total satisfacción. Realmente lo siento de esa manera y eso no impide mi rol de entrenador", aseguró terminantemente Ibarra.