La pícara frase de Ponzio sobre la final de Madrid que ganó River: “No sé cuántos chicos de Boca…”

Un momento de quiebre en la historia. Así será recordada por siempre la final de la Copa Libertadores en el Estadio Santiago Bernabéu entre River y Boca, de un lado para bien y del otro para mal. Así lo ve Leonardo Ponzio, exfutbolista millonario que participó de esa conquista eterna, quien reflexionó sobre la marca que dejó ese encuentro en ambos clubes.

Leonardo Ponzio tendrá su partido despedida en el Monumental.

Consultado en DSports Radio por la influencia de ese partido en su carrera y en River, Ponzio explicó: "Si no hubiese ocurrido... seguramente una derrota en Copa Libertadores contra el clásico eterno, el rival de toda la vida siempre influye. Sin desmerecer, porque la mirada siempre está hacia el otro pero los chicos que estuvieron en Boca en el último tiempo no sé cuántos quedaron de esa final".

"Eso refleja que cuando perdés un partido importante o cuando suceden cosas que para el club o la institución son importantes refleja mucho. Para nosotros, que ganamos, del otro lado de la vidriera, la verdad que desde el que jugó diez minutos hasta el que hizo el gol como Juanfer (Juan Fernando Quintero), el Pity (Gonzalo Martínez) o el Oso (Lucas Pratto) está reflejado el agradecimiento continuo de la gente de River. Son momentos que te marcan", señaló el exvolante.

Por otra parte, Ponzio se refirió a los octavos de final de la Libertadores 2015 en La Bombonera: "Lo del gas pimienta es un momento que no pensás que vas a vivir en una cancha del fútbol. Esas cuestiones no son buenas para la sociedad ni el deporte".

Ponzio realizará su partido despedida el 21 de septiembre en el Estadio Monumental, y el propio exjugador indicó algunas glorias que participarán de esa fiesta millonaria: "En el partido van a estar las leyendas de River, los campeones del 2015 y 2018 y los chicos del presente del club".

"Podría haber seguido jugando, pero uno tiene que saber cuándo es el final y tomar la decisión por uno mismo. Hoy en día poder estar dentro de la historia del club es algo muy lindo", expresó el exvolante.

Finalmente, Ponzio aseguró que le interesa contribuir con River desde la secretaría técnica, pero quiere estudiar para eso: "Mi idea es aprender dentro del club, hablo mucho con Marcelo (Gallardo) y los dirigentes. Me quiero preparar para desarrollarme fuera de la cancha. No tengo pensado ser entrenador. Me gustaría estar en una secretaría técnica".