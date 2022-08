La llamativa reacción de Tevez ante una pregunta incómoda tras la derrota de Central: "Me río nada más"

"No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer", fueron las palabras que resaltaron en la denuncia que recibió Carlos Tevez por parte de un grupo de técnicos.

El pasado miércoles, antes del 0-0 de Rosario Central ante Boca en la Bombonera, el Apache sufrió una denuncia penal catalogada bajo el rótulo de "usurpación de título" en relación a su trabajo como DT. Este lunes, en la previa del duelo ante Banfield la misma fue desestimada por el fiscal Damián Cimino.

En este contexto, el director técnico del elenco rosarino podrá seguir ejerciendo con normalidad su tarea al mando del equipo. En conferencia de prensa, tras la derrota ante el Taladro por 1-0, Tevez fue consultado sobre esta situación particular. Con una sonrisa dibujada en su cara, el DT fue contundente: "Nada. Me río nada más".

Con respecto a la juventud del equipo, el DT soltó: "Son jóvenes. Si acá hay un culpable, soy yo. Ellos es lógico que tengan subas y bajas porque son jóvenes. Por eso digo que lo que venimos trabajando no puede ser empañado por un resultado. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, seguimos buscando una identidad, un equipo".

"Es normal lo que está pasando, vamos a sacar buenos resultados y también malos y no tan malos. Hay que tener paciencia, este es el camino y estoy más convencido que nunca", sentenció Tevez.