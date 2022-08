La picante opinión de Ruggeri sobre Ibarra como DT de Boca: "Si no estás preparado de verdad..."

Sobre la hora, Boca venció a Defensa y Justicia y se llevó un importantísimo triunfo de Florencio Varela. Sin embargo, el equipo está muy lejos de convencer futbolísticamente y volvió a mostrar una cara muy parecida a la pálida que había dejado contra Rosario Central en la Bombonera. Por esta razón, Hugo Ibarra sigue en el ojo de la tormenta y, así como la semana pasada había sido Rolando Schiavi, esta vez fue el turno de Oscar Ruggeri de criticar al DT xeneize.

"A mi me da la sensación de que cuando te llega el momento en estos equipos tan grandes, se te viene un tsunami encima", comenzó su comentario el campeón del mundo en México 1986. Fiel a su estilo, Ruggeri no escatimó en palabras y fue duro en su análisis sobre la capacidad de Ibarra para ser el técnico de Boca: "Ahora, si vos no estás preparado pero estar preparado de verdad, no es sencillo, eh", disparó.

Luego, el exentrenador de San Lorenzo e Independiente recordó las palabras de Juan Román Riquelme, quien había destacado el trabajo de Ibarra en las inferiores de Boca: "Por más que vos me digas 'estuvo en la Reserva', no tiene nada que ver. Porque acá entrás con la gente, tenés unas cuantas figuras, otros pibes...", afirmó.

En su extenso análisis, Ruggeri hizo referencia a cómo perciben los futbolistas a los entrenadores: "Nosotros [los exjugadores] te cazamos enseguida cuando vos te me parás adelante y me decís 'vamos a hacer esto, esto y esto', el vestuario te saca la ficha enseguida", sentenció.

Además, el panelista de ESPN retomó la línea sobre lo importante que es dirigir un club grande como Boca e hizo enfásis en la salida de Sebastián Battaglia como otro factor importante: "Cuando te dan semejante responsabilidad, y más cuando se fue un técnico que ya había encontrado el camino... si vos no estás preparado, es difícil ir a la cancha y ver la idea que le vas a meter. Por eso, a veces pasa esto, sale lo que se puede", cerró.