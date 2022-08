Riquelme y el Consejo analizan un cambio de postura con Rossi y el arco de Boca

En la teoría, la idea era que Sergio Romero hiciera el próximo domingo en la Bombonera, ante Atlético Tucumán, su debut como arquero de Boca. Sin embargo, viendo el gran presente de Agustín Rossi (que es a quien vino a reemplazar luego de que éste no arreglara su contrato), la indefinición de este equipo de Hugo Ibarra y que dentro de dos semanas hay superclásico contra River, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol habrían decidido aplazar el estreno del exarquero de la Selección argentina.

Romero llegó para ser el arquero titular de Boca.

El periodista Martín Costa contó los motivos de este posible volantazo en el programa ESPN F12: "Todos teníamos que el domingo, contra Atlético Tucumán, Romero iba a hacer su debut. Bueno, era la idea. A mí me parece que nadie quiere correr ningún riesgo hasta el partido con River. Ni con el arquero ni con un entrenador nuevo. No vaya a ser cosa que vos sacaste a Rossi y perdés con River con un técnico nuevo y con Romero en el arco. Entonces, como estamos a un año de muchas situaciones... Es algo que se empieza a evaluar. No hay una definición. Para mí ataja Rossi el domingo. Pero no sé si está definido".

A Chiquito Romero lo proyectan como el arquero de Boca en la Copa Libertadores 2023 y su llegada en este último mercado de pases se remite a que Rossi quedará libre a mitad de año. Lo que sucede es que, en el mientras tanto (antes del parate por el Mundial), hay dos meses más de competencia y, por lo tanto, esta especulación sobre quién va a atajar quedará en el aire hasta que el Xeneize tome una decisión firme como club.

Luego de recibir el domingo, a las 18, al Decano, el Xeneize visita a Colón el 4/9 y recién el 11 es el Supeclásico. Su siguiente rival en el fixture es Lanús, en la Fortaleza.