La queja de Falcioni tras el empate de Independiente en Mendoza: “Me dolió la…”

Una vez más, Independiente no perdió... pero tampoco ganó. Ante Godoy Cruz en Mendoza, el Rojo no pudo cortar con la mala racha de no sumar de a tres. Con este resultado, Julio César Falcioni sigue sin conseguir una victoria desde que volvió al club para su tercer ciclo, lo que genera cierto malestar entre los hinchas. Esto se vio reflejado en un pasacalle que apareció en la semana, lo que no le gustó en absoluto al experimentado DT.

Julio Falcioni: “Me dolió la maniobra del pasacalles. Lo pusieron delante de los periodistas para que lo vean. Sabía que era el riesgo que corría al asumir en este contexto político. Estoy tranquilo. Vine a dar una mano y sé que esto es así”. pic.twitter.com/TCyIfe71Te — Gastón Edul (@gastonedul) August 21, 2022

Luego del empate contra el Tomba, Falcioni se refirió a los carteles en su contra y aseguró que le molestaron: "Me dolió la maniobra del pasacalles. Lo pusieron delante de los periodistas para que lo vean", disparó el técnico de Independiente. A su vez, el ex Colón, Boca, entre otros, expresó que él "sabía el riesgo que corría al asumir en este contexto político" del club.

En las inmediaciones del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, apareció un pasacalles con un mensaje apuntado contra el Emperador: "Fal$ioni, anti Rojo. Andá al frente o tomatelás. Esto no es Banfield”, rezaba con un claro tono amenazante.

El pasacalles contra Falcioni.

En una de sus pocas declaraciones desde Mendoza, Falcioni alegó que él solo quiere lo mejor para Independiente en un marco complicado para todos en el sector rojo de Avellaneda: "Estoy tranquilo. Vine a dar una mano y sé que esto es así", afirmó.

Desde que regresó al club, Falcioni dirigió cuatro partidos de Independiente: derrota ante River en el debut y tres empates consecutivos ante Lanús, Huracán y Godoy Cruz. Ante el Globo, la gente del Rojo demostró toda su impaciencia y, días más tarde, apareció el pasacalle contra el DT.