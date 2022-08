La importante decisión de Falcioni tras el empate de Independiente ante Huracán

El mal momento sigue para Independiente. Los resultados no aparecen, la gente dejó muy en claro su descontento contra Huracán y la situación es casi insostenible. Rápidamente, aquel buen primer tiempo ante River quedó en el pasado, Julio César Falcioni no encuentra respuestas y encadenó tres partidos sin victorias desde su regreso. Por esta razón, se podría dar un regreso impensado hasta el momento.

Sebastián Sosa volverá a ser titular en Independiente. Va a atajar alguno de los próximos dos partidos. pic.twitter.com/pE1A7tq2fQ — Gastón Edul (@gastonedul) August 17, 2022

Hace una semana, Sebastián Sosa salió con los tapones de punta por los rumores que aseguraban que su lesión era falsa y apuntó contra todos sus críticos: "Están dudando de mi lesión y eso no me gusta. Es un golpe bajo, no suma para nada. Son cosas que restan en una gran institución. La propia gente nuestra mete piedras, hay que tomarlo como de quién viene. Son cosas raras, nunca me pasó. Antes había estampitas de San Sosa", disparó en radio La Red. Según Gastón Edul, el arquero uruguayo podría volver al arco de Independiente.

Sosa volvería a ser el arquero titular del Rojo en uno de los próximos dos partidos, informó el periodista que cubre la actualidad de Independiente. Precisamente, el uruguayo reemplazaría a Milton Álvarez, a quien también le apuntó luego de una publicación en las redes sociales: " ¿El posteo en Instagram? Álvarez hace su juego?", expresó, dejando en claro que la relación entre los guardametas no es la mejor.

Sosa volvería a calzarse los guantes en uno de los próximos partidos de Independiente.

Según pudo confirmar MDZ, la decisión de Falcioni de volver a contar con Sosa es meramente futbolística. El motivo detrás del cambio del Emperador sorprende, ya que Álvarez no tuvo gran responsabilidad en los últimos resultados negativos de Independiente.

De esta manera, el uruguayo de 35 años volvería al equipo titular luego de cuatro fechas. El último partido de Sosa en el arco fue contra Atlético Tucumán, en el último partido del interinato de Claudio Graf. Desde entonces, estuvo marginado por una lesión muscular que fue puesta en duda, además de recibir críticas y palos con pasacalles en su contra.